НАК "Нафтогаз" планирует в ближайшее время заняться испытаниями возможностей хранения водорода в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Об этом сообщил главный инженер АО "Укртрансгаз" Роман Кохтюх.

"Мы над этим проектом работаем. "Укртрансгаз" имеет ряд меморандумов с европейскими операторами подземного хранения газа, которые в этом направлении двигаются уже несколько лет и фактически пришли к испытаниям в реальности возможностей оборудования и пласта по хранению водорода", - сказал он в комментарии "Энергореформе" в ходе визита во Львовскую область.

По его словам, война внесла определенные коррективы в планы "Нафтогаза" по этому направлению, но компания уже определилась, на каком из ПХГ будет проводить такие испытания.

"Надеюсь, вскоре приступим к реализации этого проекта, в том числе с учетом опыта европейских коллег", - отметил Кохтюх.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко предложил отказаться от газа для отопления помещений и перейти "на биомассу, мусор".

Также Витренко заявлял, что вся нефтеперерабатывающая сфера Украины перестала работать из-за ракетных обстрелов россиян.

Напомним, война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.