Отказаться от газа для отопления помещений и перейти "на биомассу, мусор" - такую перспективу предложил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Об этом пишет "Укринформ".

"Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на иное отопление, например, на биомассу, мусор. Кроме того, что мы изучаем этот положительный опыт, мы работаем с городом Житомир над тремя проектами, позволяющими производить тепло и электроэнергию из биомассы. В данном случае – это биомасса и RDF. Это экономически и экологически выгодно", - сказал Витренко.

Под RDF понимается refuse derived fuel, твёрдое вторичное топливо, то есть, по сути - бытовой мусор.

Ранее Витренко заявлял, что вся нефтеперерабатывающая сфера Украины перестала работать из-за ракетных обстрелов россиян.

Тем временем Европа готовится к возможным отключениям связи из-за газового кризиса.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.