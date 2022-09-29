США не намерены спекулировать относительно причин аварии на трубопроводах "Северных потоков" до завершения официального расследования странами Евросоюза.

Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона в связи с публикациями о замеченных над местом утечек вертолетах американских ВВС.

"Мы не станем спекулировать или забегать вперед усилий стран Европы по расследованию причин данного инцидента. Мы выражаем готовность поддержать усилия европейских стран по устранению потенциального эффекта (аварии - Ред.) на окружающую среду", - сказал представитель оборонного ведомства США.

Согласно обнародованным накануне данным ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали военные вертолеты США, часами кружа над акваторией, где пролегают газопроводы.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что США не будут спекулировать о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.

Между тем в России заявили, что аварии на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" могли быть результатом диверсии.