Байден отказался сказать, обвиняет ли он Россию в утечке газа из "Северного потока".

Как сообщает CNN, на прямой вопрос, обвиняет ли он Россию в утечке газа из газопровода "Северный поток", президент США Джо Байден отказался ответить.

"Давай остановимся на этом, хорошо?", – сказал он журналисту.

Но под давлением репортеров Байден вынужден был продолжить:

"Есть много важных международных вопросов, но мы здесь, чтобы поговорить об Америке. Спасибо".

Напомним, ранее в Белом доме объяснили, что имел в виду Байден, обещая уничтожить "Северный поток" прошлой зимой.

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