Президент США Джо Байден думает о погибшей конгрессвумен, поэтому во время выступления захотел поговорить с ней.

Так объяснила конфуз американского лидера пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-конференции 28 сентября.

Одна из журналисток спросила представительницу Белого дома, почему Байден разговаривает с умершими людьми.

По словам Жан-Пьер, Байден искал в зале погибшую еще в августе члена Палаты представителей, республиканку Джеки Валорски из-за того, что он "постоянно думает о ней".

"Эти моменты замешательства случаются все чаще. Американцы наблюдают за этим и беспокоятся", - добавила спросившая о состоянии Байдена Журналистка. В ответ Карин Жан-Пьер с недовольным видом заявила, что сейчас "не ее очередь говорить".

Ранее в этот же день Байден во время конференции в Белом доме, посвященной голоду, питанию и здоровью, выражал благодарность нескольким политикам и упомянул республиканку Джеки Валорски. Президент США несколько раз задал вопрос "Где Джеки?".

58-летняя конгрессвумен Валорски погибла 3 августа в результате автокатастрофы недалеко от города Наппани (штат Индиана). Помимо нее жертвами аварии стали еще два человека.