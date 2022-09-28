Президент США Джо Байден во время конференции в Белом доме, посвященной голоду, питанию и здоровью, обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, которая погибла в августе в автокатастрофе.

Видео инцидента распространилось в сети.



"Я хочу поблагодарить всех вас здесь, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель [Джим] Макговерн, сенатор [Майк] Браун, сенатор [Кори] Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь", – сказал Байден.



Джеки Валорски погибла в автокатастрофе в августе этого года. Она была членом палаты представителей конгресса от второго избирательного округа штата Индиана и занимала эту должность с 2013 года.

Ранее "Страна" не раз писала о ситуациях, в которые Байден постоянно попадает из-за преклонного возраста. Например, прошлым летом он уснул во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом.

А на днях Байден не сумел посчитать возраст собственной жены.

"Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30, но всё равно эта женщина помогла мне многого добиться", – сказал американский президент, при том, что его жена Джилл младше его на 8, а не на 18 лет.