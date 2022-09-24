Джо Байден снова напутал – теперь с возрастом жены, у которой он "отобрал" 10 лет.

Видео с его выступлением появилось на телеканале Fox News.

"Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30, но всё равно эта женщина помогла мне многого добиться", – сказал американский президент.

На самом деле жена Байдена младше его на 8, а не на 18 лет.

Напомним, это не первый конфуз президента.

Ранее мы публиковали видео, на котором президент США Джо Байден попал в замешательство во время ухода со сцены. Это произошло после выступления на конференции по пополнению Глобального фонда в Нью-Йорке. Президент США закончил свою речь, после чего, видимо, хотел уйти со сцены, однако, сделав несколько шагов, он остановился и оглянулся по сторонам в замешательстве.

Ранее мы рассказывали, как он уронил очки и не смог надеть пиджак, а потом опять пытался пожать руку пустоте на лужайке у Белого дома.

Перед этим мы рассказывали, что у 79-летнего американского президента уже был конфузу с рукопожатием. В апреле он пожимал руку пустоте после выступления в сельскохозяйственной академии Северной Каролины. По завершению своей речи он решил пожать кому-то руку, однако рядом с ним никого не оказалось.

Кроме того, в последнее время американский президент постоянно допускает неловкие оговорки. Так, он перепутал Афганистан с Украиной и Ираком. Также сообщалось, как Байден оговорился и назвал Камалу Харрис президентом США.