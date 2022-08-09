Президент США Джо Байден в очередной раз попал в неловкую ситуацию. Он протянул руку для рукопожатия в пустоту на мероприятии в Белом доме.

Трансляцию вел телеканал CNBC Television.

Во вторник состоялась церемония подписания закона о поддержке производителей полупроводников. Она проходила на открытом воздухе в присутствии десятков гостей, включая представителей президентской администрации, конгрессменов, журналистов и предпринимателей.

Лидер демократического большинства верхней палаты конгресса Чак Шумер завершил вступительное слово и под аплодисменты пожал руку присутствующим на сцене: Байдену, спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси, министру торговли Джине Раймондо и предпринимателю Джошуа Авиву, начиная с президента.

Однако после обмена рукопожатиями Байден протянул руку во второй раз - теперь уже в пустоту. Простояв так какое-то время с вытянутой рукой в явном замешательстве, глава Белого дома почесал ею подбородок, а затем опустил конечность, попытавшись сделать вид, что ничего странного не произошло.







Это не единственный сегодняшний курьез с главой Белого дома. Днем он и первая леди отправились в восточный Кентукки, чтобы навестить семьи, пострадавшие от недавнего наводнения. После прилета на место на вертолете Байден долго безуспешно пытался надеть пиджак, после чего уронил солнцезащитные очки.

Как писала "Страна", у 79-летнего американского президента уже был конфузу с рукопожатием. В апреле он пожимал руку пустоте после выступления в сельскохозяйственной академии Северной Каролины.

Кроме того, в последнее время американский президент постоянно допускает неловкие оговорки. Так, он перепутал Афганистан с Украиной и Ираком.