В Службе внешней разведки России утверждают, что располагают материалами, указывающими на "западный след" во взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин, пишут российские СМИ.

"У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта. По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта", - заявил он.

А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что "США являются главными выгодоприобретателями" от взрывов на "Северных потоках".

"Представляется необходимым предпринять скоординированные усилия с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления, что стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия", - сказал Патрушев на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ.

Ранее сообщалось, что утечки газа из трубопроводов "Северный поток" видны из космоса.

Также CNN сообщал, что вблизи мест повреждения на "Северных потоках" видели российские корабли и субмарины.