Разрыв газопроводов "Северный поток" привел к, возможно, невиданному в истории выбросу метана в атмосферу, говорится в заявлении Программы ООН по окружающей среде.

Такие выводы сделаны в результате анализа спутниковых снимков, сделанных Международной обсерваторией выбросов метана (IMEO). Специалисты зафиксировали огромный шлейф высококонцентрированного метана, который наносит ущерб окружающей среде.

До сих пор крупнейший выброс этого газа, разрушающего естественную атмосферу Земли, был зафиксирован в сентябре прошлого года в Мексиканском заливе.

Как писала "Страна", из прорванных труб обоих газопроводов "Северный поток" может выйти газа на два миллиарда долларов.

Как пишет Daily Mail, в Европе опасаются диверсий на собственных трубопроводах после инцидента на "Северных потоках".

Тем временем НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Россию в том, что она устроила эту диверсию. В России же обвиняют в диверсии США.

А президент США Джо Байден назвал утечки в "Северных потоках" преднамеренным актом саботажа.