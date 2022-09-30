Президент США Джо Байден назвал утечки в "Северных потоках" преднамеренным актом саботажа.

Об этом глава Белого дома сказал на брифинге.

"Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы выяснить, что именно произошло. И по моему указанию я уже начал помогать нашим союзникам усилить защиту этой критически важной инфраструктуры", - сообщил он.

Он также дал слово расследовать случившееся.

"В подходящий момент, когда все успокоится, мы пошлем водолазов, чтобы выяснить, что именно произошло. Мы пока этого точно не знаем", - сказал он, добавив, что не собирается "слушать, что говорит Путин".

"То, что он говорит, мы знаем, что это неправда", - заявил Байден.

В феврале этого года Байден обещал покончить с "Северным потоком - 2", если Россия вторгнется в Украину. В Белом доме недавно разъяснили, что он тогда имел в виду.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что утечка газа из "Северного потока" в Балтийском море - это "спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС".