В болгарской Софии официально запустили в эксплуатацию новый газопровод Греция-Болгария, который призван снизить зависимость государств Юго-Восточной Европы от российского газа.

Об этом сообщает "Радио Болгарии".

Трубопровод протяженностью 182 км должен помочь Болгарии компенсировать потерю российского газа после того, как российский "Газпром" в апреле прекратил поставки из-за отказа Софии платить в рублях.

На церемонию открытия трубопровода вместе с лидерами Болгарии, Греции, Азербайджана, Румынии, Сербии и Северной Македонии прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Этот газопровод изменяет правила игры. Он изменяет правила игры для Болгарии и энергетической безопасности Европы. И это означает свободу. Это означает свободу от зависимости от российского газа", - заявила глава Европейской комиссии.

Через интерконнектор Греция - Болгария (IGB) в Болгарию будет транспортироваться 1 миллиард кубометров азербайджанского газа.

Начальная пропускная способность трубопровода – 3 млрд кубометров в год. В планах впоследствии увеличить его до 5 млрд кубометров. Газопровод может поставлять нероссийский газ в Сербию, Северную Македонию, Румынию и далее в Молдову и Украину.

Он будет транспортировать газ из северного греческого города Комотини в болгарскую Старую Загору.

Ранее мы писали, что Казахстан начнет продавать часть своей сырой нефти в обход России через Азербайджан.

Также "Страна" рассказывала, что в Болгарии считают "неизбежными" переговоры с Россией по газу. По данным DW, Болгарии требуется около трех млрд кубометров газа в год. В настоящее время София получает треть необходимого газа из Азербайджана, а остальное покупает на мировом рынке.