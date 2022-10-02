В РФ уверены, что поврежденные газопроводы "Северного потока" удастся отремонтировать.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Москва снова обвинила Запад в диверсии. По мнению Новака, в аварии на газопроводах заинтересованы США, Украина и Польша.

"Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности", - сказал Новак.

Ранее западные СМИ высказывали мнение, что оба "Северных потока" после аварии могут стать навсегда непригодными для использования. Если их не отремонтировать быстро, то в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию.

Накануне стало известно, что на "Северном потоке-2" уже остановили утечку газа. Напомним, что были повреждены обе нитки "Северного потока-1" и одна из двух нитей "Северного потока-2".

Ранее в разведке РФ заявили, что нашли доказательства "западного следа" во взрывах на "Северных потоках". Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обещал показать, какие конкретные материалы у них есть. Но пока ничего об этом неизвестно.

При этом президент США Джо Байден не стал прямо обвинять Россию в диверсии на "Северном потоке". На прямой вопрос президент США Джо Байден отказался ответить: "Давайте остановимся на этом, хорошо?"