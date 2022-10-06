Совет Евросоюза утвердил восьмой пакет санкций против России.

Как сообщает Еврокомиссия, санкции были введены, в том числе, как ответ на российские "референдумы", мобилизацию и ядерные угрозы.

Этот пакет санкций вводит новые запреты на импорт в ЕС определенных товаров из РФ на 7 миллиардов евро для ограничения доходов Кремля.

Запрещается ввоз в Россию готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и оборудования, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химические продукты и ювелирные изделия не из золота.

Введены ограничения на экспорт, которые должны лишить Москву ключевых технологий, товаров и оборудования для военно-промышленного комплекса.

Это включает запрет на экспорт угля, включая коксующийся уголь, определенные электронные компоненты (используемые в российском оружии), технические изделия, используемые в авиационной отрасли, а также некоторые химические вещества.

Добавлен запрет на экспорт стрелкового оружия и других товаров в соответствии с Регламентом против пыток.

Этот пакет также закладывает основу для необходимой правовой базы для введения ограничения цен на нефть, предусмотренного G7.

Ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного "потолка".

Эта мера находится в тесной координации с партнерами по G7. Он вступит в силу после 5 декабря 2022 г. для сырой нефти и 5 февраля 2023 г. для нефтепродуктов после принятия дополнительного решения Советом.

В санкционный список попали новые физические и юридические лица, в том числе связанные с организацией "референдумов", чиновники, олигархи, высокопоставленные военные и пропагандисты. Сюда также входят физические и юридические лица, работающие в оборонном секторе, а также компании, поддерживающие российские вооруженные силы.

Пакет запрещает гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах некоторых государственных предприятий РФ.

Он также запрещает все операции с Российским морским регистром, добавляя его в список государственных предприятий, на которые распространяется запрет на операции.

Также санкции теперь расширены на оккупированные районы Украины, в том числе Херсонской и Запорожской областей.

Существующие запреты на криптоактивы были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька (ранее разрешалось до 10 000 евро).

Пакет расширяет спектр услуг, которые больше не могут предоставляться правительству России или юридическим лицам, зарегистрированным в России: теперь они включают ИТ-консультации, юридические консультации, архитектурные и инженерные услуги. Они важны, поскольку потенциально могут ослабить промышленный потенциал России, поскольку она сильно зависит от импорта этих услуг.

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 5 октября.