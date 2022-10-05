В санкционный список, одобренный СНБО 30 сентября, попали украинские музыканты и деятели шоу-бизнеса: Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники.

Кроме того, в списке:

Первый замглавы Администрации Путина Сергей Кириенко,

близкий к Путину олигарх и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин,

дети и родственники Путина,

дети и родственники министра обороны РФ Сергея Шойгу,

Среди бизнесменов:

Олег Дерипаска (Группа En+, Rusal),

Михаил Фридман (Alfa Group, LetterOne),

Петр Авен (Alfa Group, LetterOne),

Герман Хан (Alfa Group, LetterOne),

Алексей Кузьмичев (Alfa Group, LetterOne) ,

акционер горно-металлургического холдинга Evraz Роман Абрамович,

владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин,

российский миллиардер и медиамагнат Александр Мамут (Rambler Group).

Также в списке патриарх РПЦ Кирилл.

Кроме того, санкции коснулись большого количества российских и связанных с РФ компаний. В частности, "Татнефть", "Татойл", "Лукойл".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в соответствии с которым Украина официально отказывается от любых переговоров с Путиным.

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