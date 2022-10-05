Повалий, Лорак, Седокова и Тодоренко попали в санкционный список СНБО - СМИ
В санкционный список, одобренный СНБО 30 сентября, попали украинские музыканты и деятели шоу-бизнеса: Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак.
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на источники.
Кроме того, в списке:
- Первый замглавы Администрации Путина Сергей Кириенко,
- близкий к Путину олигарх и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин,
- дети и родственники Путина,
- дети и родственники министра обороны РФ Сергея Шойгу,
Среди бизнесменов:
- Олег Дерипаска (Группа En+, Rusal),
- Михаил Фридман (Alfa Group, LetterOne),
- Петр Авен (Alfa Group, LetterOne),
- Герман Хан (Alfa Group, LetterOne),
- Алексей Кузьмичев (Alfa Group, LetterOne) ,
- акционер горно-металлургического холдинга Evraz Роман Абрамович,
- владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин,
- российский миллиардер и медиамагнат Александр Мамут (Rambler Group).
Также в списке патриарх РПЦ Кирилл.
Кроме того, санкции коснулись большого количества российских и связанных с РФ компаний. В частности, "Татнефть", "Татойл", "Лукойл".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в соответствии с которым Украина официально отказывается от любых переговоров с Путиным.
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