Появился полный текст решения СНБО по отказу Украины от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, который Владимир Зеленский указом ввел в действие.

Информация об этом обнародована на сайте Офиса президента Украины.

В решении 5 пунктов:

Констатировать невозможность переговоров с президентом РФ Путиным (Именно с Путиным, а не с российской властью, в том числе и нынешней). Утвердить текст Совместного заявления президента, главы СНБО, премьер министра к Организации Североатлантического договора (Речь идет о заявке на вступление в НАТО); Кабмину - подготовить предложения по многоуровневой системе гарантий безопасности на основе многосторонних и двусторонних договоров Украины, которые направлены на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, который обеспечит гарантированный отпор вооруженной агрессии РФ; Кабмину - обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи; Рекомендовать Верховной Раде ускорить принятие соответствующих законопроектов по санкционному давлению и другому реагированию на эскалацию со стороны РФ.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

Такое заявление украинский лидер сделал после того, как президент РФ подписал "договоры" о "включении в состав России" захваченных украинских территорий.

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