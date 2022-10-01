Пресс-служба Министерства экономики Украины сообщает о новых санкциях против физических и юридических лиц из России.

В перечень, принятый СНБО, вошли более 3600 физических и юридических лиц. В частности, под ограничения попали:

дети и родственники президента РФ Владимира Путина и его близкого окружения;

представители региональных элит;

российские олигархи и их близкое окружение;

артисты и пропагандисты, в том числе граждане Украины;

коллаборанты, которые перешли на сторону врага;

высокопоставленные чиновники государственных корпораций;

представители высшего руководящего состава ВС РФ;

представители "правительств "ЛНР/ДНР", оккупационной "власти" Крыма и т.д.

Министр экономики Юлия Свириденко заявляет, что санкционный потенциал совсем еще не исчерпан и это не последние ограничения.

Ранее очередные санкции против России за аннексию украинских территорий ввели США. В новый санкционный пакет вошли десятки физических и юридических лиц. Санкции введены против главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, зампреда правительства РФ Александра Новака, членов семей замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева и главы правительства РФ Михаила Мишустина, а также против членов Совфеда.

Тем временем война в Украине продолжается уже 220-й день. "Страна" следит за происходящим 1 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 219-го дня войны. Вчера президент РФ Владимир Путин произнес свою речь об аннексии украинских территорий и подписал соответствующие "договоры". После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подписывает заявку на вступление в НАТО - без ПДЧ и в ускоренном порядке. А на фронте вчера продолжались бои за Лиман. В ВСУ сообщили, что операция по окружению российской группировки на этом направлении находится на завершающем этапе.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.