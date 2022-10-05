Техническое правительство Болгарии до конца 2024 года вывело из-под санкций российские компании, поставляющие в страну автомобильное топливо. Такое решение принято в связи со сложной ситуацией с горючим.

Об этом сообщает пресс-служба болгарского Кабмина.

"Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года", - сказано в сообщении.

Исключение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Оно обусловлено необходимостью работы госорганов, ведомств и учреждений с целью охраны жизни и здоровья болгар и национальной безопасности, говорится в сообщении.

Главным оператором моторного топлива в Болгарии выступает российский "Лукойл". В его собственности находятся нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Нефтохм Бургас" и сеть АЗС.

Между тем сегодня послы Евросоюза одобрили детали восьмого пакета санкций против России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее "Страна" писала, что The New York Times объяснила, как будет работать потолок цен на российскую нефть из восьмого пакета санкций