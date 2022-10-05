The New York Times объяснила, как будет работать потолок цен на российскую нефть из восьмого пакета санкций
Газета The New York Times описывает, как будет действовать потолок цен на российскую нефть, который вводится Евросоюзом в новом пакете санкций.
"Компании, занимающиеся отгрузкой российской нефти, включая судовладельцев, страховщиков и андеррайтеров, будут нести ответственность за то, чтобы нефть, которую они помогают перевозить, продавалась по установленной цене или ниже ее. Если их уличат в том, что они помогают России продавать по более высокой цене, они могут столкнуться с судебными исками в своих странах за нарушение санкций", - пишет издание.
Речь о компаниях, зарегистрированных в ЕС.
При этом, по данным NYT, Евросоюз "учтет деловые интересы" Греции, Мальты и Кипра, которые зарабатывают на транспортировке российской нефти. Как именно учтет - не сообщается. Но упоминается, что ранее эти три страны блокировали санкционный пакет. То есть, видимо, некие послабления сделаны.
Ранее сообщалось, что исключение сделали также и для Венгрии, которая покупает трубопроводную нефть из России. А также предусмотрено исключение для экстренных морских поставок (то есть, при необходимости, "потолок" перестает действовать).
Напомним, что ЕС уже наложил эмбарго на поставки российской нефти в Европу - также за рядом исключений (в том числе для трубопроводной нефти, которая идет в Венгрию).
То есть данный пакет санкций накладывает ограничения на перепродажу и транспортировку нефти из РФ европейскими компаниями в третьи страны.
Мы также писали о том, что стоимость нефти Brent выросла больше чем на 3% после сообщений о планах ОПЕК+ резко сократить добычу нефти.
Ранее "Страна" сообщала, что на своей встрече в Вене 5 октября группа из стран-экспортеров нефти и нефтеносных стран, в нее не входящих (ОПЕК+), планирует сокращение добычи более чем на 1 миллион баррелей в сутки.