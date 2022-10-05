Газета The New York Times описывает, как будет действовать потолок цен на российскую нефть, который вводится Евросоюзом в новом пакете санкций.

"Компании, занимающиеся отгрузкой российской нефти, включая судовладельцев, страховщиков и андеррайтеров, будут нести ответственность за то, чтобы нефть, которую они помогают перевозить, продавалась по установленной цене или ниже ее. Если их уличат в том, что они помогают России продавать по более высокой цене, они могут столкнуться с судебными исками в своих странах за нарушение санкций", - пишет издание.

Речь о компаниях, зарегистрированных в ЕС.

При этом, по данным NYT, Евросоюз "учтет деловые интересы" Греции, Мальты и Кипра, которые зарабатывают на транспортировке российской нефти. Как именно учтет - не сообщается. Но упоминается, что ранее эти три страны блокировали санкционный пакет. То есть, видимо, некие послабления сделаны.

Ранее сообщалось, что исключение сделали также и для Венгрии, которая покупает трубопроводную нефть из России. А также предусмотрено исключение для экстренных морских поставок (то есть, при необходимости, "потолок" перестает действовать).

Напомним, что ЕС уже наложил эмбарго на поставки российской нефти в Европу - также за рядом исключений (в том числе для трубопроводной нефти, которая идет в Венгрию).

То есть данный пакет санкций накладывает ограничения на перепродажу и транспортировку нефти из РФ европейскими компаниями в третьи страны.

Мы также писали о том, что стоимость нефти Brent выросла больше чем на 3% после сообщений о планах ОПЕК+ резко сократить добычу нефти.

Ранее "Страна" сообщала, что на своей встрече в Вене 5 октября группа из стран-экспортеров нефти и нефтеносных стран, в нее не входящих (ОПЕК+), планирует сокращение добычи более чем на 1 миллион баррелей в сутки.