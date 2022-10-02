На своей встрече в Вене в среду, 5 октября, группа из стран-экспортеров нефти и нефтеносных стран, в нее не входящие (ОПЕК+) планирует сокращение добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. И отмечает, что это первое крупное сокращение поставок картеля за последний год.

В банке JPMorgan Chase считают, что для стабилизации цен нужно снизить добычу минимум на 500 тысяч баррелей в сутки.

Сокращение стало неожиданностью для многих трейдеров, которые ожидали, что ОПЕК+ сохранит добычу на прежнем уровне, поскольку цены на нефть выше 90 долларов за баррель оказывают давление на потребителей. Но специалисты видят здесь логику: cокращение добычи "предназначено для того, чтобы подать сигнал о том, что ОПЕК+ возвращается в режим контроля над ценами", по словам Билла Фаррен-Прайса, главы отдела макроэкономических исследований в энергетической компании Enverus.

В ОПЕК+ входят 10 стран, которые контролируют порядка 20% мировых запасов нефти: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан.

Ранее мы писали, что Саудовская Аравия может нарастить добычу нефти, с нынешних 10 миллионов до 13 миллионов баррелей в сутки.

Также "Страна" сообщала, что США хотят заставить Россию продавать нефть по низкой цене.