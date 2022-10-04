Стоимость нефти Brent выросла больше чем на 3% после сообщений о планах ОПЕК+ резко сократить добычу нефти.

Об этом сообщает Bloomberg.

К 19:54 по Киеву 4 октября нефть с поставками в декабре торговали на бирже по $91,63 - это дороже на 3,12% ($2,77), чем в предыдущий день.

По данным источников агентства, производители, в число которых входит и Россия, обсуждают снижение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки. Эту тему страны объединения обсудят на встрече в среду, 5 октября. Сокращение может оказаться и меньше – от 1 миллиона до 1,5 миллионов баррелей ежедневно. Но в любом случае оно может стать шоковым фактором для мировой экономики, борющейся с инфляцией, вызванной ценами энергоносителей. Кроме того, сокращение добычи, если оно произойдет, отразит обеспокоенность производителей замедлением мировой экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики.

Как пишет Bloomberg, некоторые страны уже добывают намного меньше установленных квот, поэтому могут автоматически уложиться в новый лимит.

Ранее "Страна" писала, что на своей встрече в Вене 5 октября группа из стран-экспортеров нефти и нефтеносных стран, в нее не входящих (ОПЕК+), планирует сокращение добычи более чем на 1 миллион баррелей в сутки.

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