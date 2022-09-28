Еврокомиссия планирует ввести ограничение цен на российскую нефть днем 28 сентября.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Ранее американская газета сообщала, что Еврокомиссия сегодня представит предложения по новому пакету санкций против России.

По данным Politico, ожидается, что пока одни санкции будут вводиться, запрет на экспорт из РФ удобрений, цемента и другой продукции будет снят.

Напомним, на днях издание Bloomberg писало, что страны ЕС планируют отсрочить ограничение цен на российскую нефть из-за разногласий.

А авторитетный журналист Рикард Йозвяк узнал, что ограничения цен на российскую нефть в новом пакете европейских санкций не будет.

Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".