Послы Евросоюза одобрили детали восьмого пакета санкций против России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем фиктивные путинские референдумы и любую аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить", - написала она

Официально пакет санкций опубликуют завтра.

Напомним, в новом пакете санкций будет потолок цен на российскую нефть. При этом санкции не распространятся на трубопроводные поставки, а также заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки.

То есть, сделано исключение для Венгрии, которая получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", который проходит через Украину.

Также сообщалось, что ЕС может запретить россиянам пользоваться криптовалютой.

Тем временем война в Украине идет уже 224-й день. "Страна" следит за главными новостями 5 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего 223-го дня войны с РФ. В Херсонской области армия РФ отступает под натиском ВСУ. Вчера появились фото из нескольких освобожденных населенных пунктов, над которыми подняли украинский флаг. В Донецкой области контроль над освобожденным Лиманом у военных приняла администрация. Теперь там будут налаживать жизнеобеспечение.

В РФ продолжают "легализовать" аннексию украинских территорий. В Запорожской области начали сооружать "границу".

В Украине президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором констатируется невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Илон Маск предложил свой "мирный план".