Совет Европейского Союза в течение дня согласует восьмой пакет санкций против России.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая перед Европарламентом, пишет Reuters.

"Я верю, что до окончания этого пленарного заседания мы достигнем согласия внутри Совета и примем совместное предложение, выдвинутое Комиссией", - заявил Боррель.

Он также заявил, что война в Украине вошла в очередную опасную фазу. И добавил, что поддержка Киева Евросоюзом должна оставаться тотальной.

Напомним, в новом пакете санкций будет потолок цен на российскую нефть.

При этом санкции не распространятся на трубопроводные поставки, а также заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки.

То есть, сделано исключение для Венгрии, которая получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", который проходит через Украину.

Также сообщалось, что ЕС может запретить россиянам пользоваться криптовалютой.

Ранее в Politico рассказали, что войдет в 8-й пакет санкций ЕС против РФ. Предлагается запретить импорт из России драгоценных металлов и камей, ввоз косметики и даже туалетной бумаги.