В Испании украинские военнослужащие проходят обучение по использованию ПВО ЗРК "Aspide".

Об этом сообщает Министерство обороны Испании.

По информации ведомства, первые 19 украинских военнослужащих уже начали проходить обучение.

Обучение продлится до 14 октября. Ожидается, что 1 ноября в Испанию прибудет новая группа военнослужащих.

Управление системой "Aspide" бойцам ВСУ помогают осваивать двое переводчиков с русского языка. В ведомстве уточнили, что "Aspide" будет служить в качестве сдерживающего фактора.

Известно, что батареи зенитного ракетного комплекса "Aspide" испанская армия заменила другой, более совершенной системой NASAMS II.

"Aspide" – итальянское семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей. В него входят зенитные управляемые ракеты и ракеты класса "воздух-воздух".

Пусковые установки комплекса Skyguard-Aspide расположены на прицепном буксированном шасси.

Такой зенитно-ракетный комплекс можно использовать с зенитной установкой "Эрликон" калибра 35 мм, а также другими зенитными системами, чтобы эффективнее работать с воздушными целями, находящимися на малой высоте.

"Аspide" предназначены для защиты стратегических объектов - аэродромов, морских портов и промышленных предприятий.

Ранее мы писали, что Евросоюз договорился о создании централизованной системы обучения тысяч украинских военных. Украинцы будут проходить специальную подготовку, например, тактико-боевую для командиров, боевого моделирования, курсы для инженеров, саперов и медиков.

Также "Страна" сообщала, что почти 5 000 украинских военнослужащих успешно прошли в Великобритании обучение с участием инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и Великобритании.