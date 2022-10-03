Страны Евросоюза договорились создать единую миссию обучения украинских военных, через которую уже вскоре могут пройти до 15 тысяч человек.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

До сих пор только отдельные страны ЕС обучали украинцев в рамках двусторонних проектов, а с запуском единой миссии усилия объединят с целью лучшей координации.

Договоренность была достигнута "в последние недели", а окончательный план миссии должен быть определен уже в середине октября, после чего "все может пойти очень быстро".

Украинцы будут проходить специальную подготовку, например, тактико-боевую для командиров, боевого моделирования, курсы для инженеров, саперов и медиков.

В переговорах были определенные разногласия. Так, Польша предлагала создать центральный тренировочный лагерь недалеко от границы с Украиной и обучать там практически целые боевые группы вплоть до батальона, а Германия считает такой путь слишком долгим и рискованным с точки зрения шпионажа и диверсий со стороны РФ.

В итоге был найден компромисс: поляки создадут небольшой штаб за деньги ЕС, но курсы все равно будут проходить в разных странах.

Окончательные детали этой миссии будут обсуждаться в Брюсселе на следующей неделе, а решение должно быть принято на следующем официальном внешнем совете ЕС 17 октября.

Ранее СМИ узнали, что в Германии за обучением украинских солдат на полигоне наблюдала целая стая беспилотников.

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Украина намерена уже сейчас обучать своих военнослужащих управлению западными самолётами и танками, поставки которых пока не утверждены.

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

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