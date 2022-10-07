Столицу Украины планируют защитить антидроновым куполом "Муромец".

Об этом сообщает телеканал "Киев".

Как заявили на телеканале, купол будет состоять из сети антидроновых пеленгаторов-перехватчиков, способных предупреждать и противодействовать атакам иранскими дронами-шахидами, которые использует Россия.

Обсуждается реализация этого проекта во время национального оборонного форума разработчиков, который состоится в Киеве с 19 по 21 октября при поддержке НАТО.

Напомним, Россия впервые применила иранские беспилотники в окрестностях Киева. По словам украинских военных, россияне используют беспилотники для уничтожения гаубиц и бронетехники, а также для убийства солдат.

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