Киев собираются укрыть куполом "Муромец" для защиты от иранских беспилотников
Столицу Украины планируют защитить антидроновым куполом "Муромец".
Об этом сообщает телеканал "Киев".
Как заявили на телеканале, купол будет состоять из сети антидроновых пеленгаторов-перехватчиков, способных предупреждать и противодействовать атакам иранскими дронами-шахидами, которые использует Россия.
Обсуждается реализация этого проекта во время национального оборонного форума разработчиков, который состоится в Киеве с 19 по 21 октября при поддержке НАТО.
Напомним, Россия впервые применила иранские беспилотники в окрестностях Киева. По словам украинских военных, россияне используют беспилотники для уничтожения гаубиц и бронетехники, а также для убийства солдат.
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