В Одесской области переименовали шесть судов флота Дунайского пароходства, которые имели советские названия.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор пароходства Дмитрий Москаленко.

По словам генерального директора, первые корабли получили новые названия:

буксир "Хабаровск" - "Мариуполь";

"Иваново" - "Геническ";

"Оренбург" - "Феодосия";

"Антон Оника" - "Николаев";

"Яков Батюк" - "Бердянск";

"Владимир Куриленко" - "Киев".

Москаленко добавил, что предпочтение отдавалось названиям городов, которые находятся под контролем Российской Федерации.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией.

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