Вместо Хабаровска и Иваново - Мариуполь и Геническ. Шесть судов Дунайского пароходства получат новые имена
В Одесской области переименовали шесть судов флота Дунайского пароходства, которые имели советские названия.
Об этом сообщил в Facebook генеральный директор пароходства Дмитрий Москаленко.
По словам генерального директора, первые корабли получили новые названия:
- буксир "Хабаровск" - "Мариуполь";
- "Иваново" - "Геническ";
- "Оренбург" - "Феодосия";
- "Антон Оника" - "Николаев";
- "Яков Батюк" - "Бердянск";
- "Владимир Куриленко" - "Киев".
Москаленко добавил, что предпочтение отдавалось названиям городов, которые находятся под контролем Российской Федерации.
Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Российской Федерацией.
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