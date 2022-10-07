В связи с поражениями России на поле боя в Украине внутри РФ начались интересные процессы. Военные блогеры, а главное - высокопоставленные лица российской политики все сильнее критикуют руководство министерства обороны.

К теме подключились уже и работники федеральных каналов.

Владимира Путина эта критика пока обходит стороной. И фокусируется на российских генералах, командующих "спецоперацией" - а подчас и конкретно на министре обороны Сергее Шойгу. Хотя, конечно, рикошетом это бьет и по президенту.

Версий происходящего несколько - от согласованной Кремлем кампании по смене военного руководства до борьбы "башен Кремля" между собой или даже до подготовки бунта против самого Путина.

Но главный вопрос - как это все скажется на обстановке на фронте.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Вал претензий к минобороны России

После оставления Лимана активизировалась критика в адрес российского военного командования. Речь не только о военных блогерах, но и о высокопоставленных лицах.

Первым резко осудил российское военное командование, а точнее, конкретного человека, глава Чечни Рамзан Кадыров. Это произошло 1 октября сразу после новости об отходе из Лимана.

Виновным Кадыров назначил командующего Центральным военным округом РФ Александра Лапина, которому буквально в июле Путин дал звезду героя Россия за "освобождение" "ЛНР".

Александр Лапин

"Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Лапину отдали в подчинение и войска Западного военного округа", - написал Кадыров.

Он перечислил свои претензии к Лапину.

"Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов", - отметил глава Чечни. Он сообщил, что докладывал о происходящем главе генштаба Герасимову, но там его заверили, что доверяют Лапину.

"Спустя неделю Лапин переносит свой штаб в Старобельск, за сотню километров от своих подчиненных, а сам отсиживается в Луганске. Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них? Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории", - считает глава Чечни.

Причиной сложившейся ситуации он назвал "кумовство" и "непотизм" в российской армии.

Кадыров призвал принять "кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя эти обвинения, заявил, что Кадыров "имеет право выражать своё мнение". То есть, по сути, Кремль эту тему одобрил (более того, на днях Кадыров получил звание генерал-полковника). И дальше подобные высказывания в адрес военных командиров начали увеличиваться как снежный ком.

Критику Кадырова поддержал создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт", — отметил Пригожин.

А сегодня спонсор "Вагнера" заявил, что он и Кадыров "принадлежим к партии войны до конца любой ценой, дабы не посрамить Великую Россию. В отличие от многих других представителей партии демагогов и болтунов на мягких диванах".

Так Пригожин ответил на претензию думских коммунистов о том, что он и Кадыров принадлежат к "партии капитуляции".

К Кадырову и Пригожину присоединились и в "Единой России". С призывом "перестать врать", обращенным к минобороны РФ, выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Все приграничные сёла Белгородской области практически разрушены. Мы это узнаём от кого угодно – от губернаторов и военкоров. Но сводки минобороны не меняются", - заявил Картаполов в эфире канала Соловьев. Live (то есть на центральном телеканале, что уже само по себе показательно).

Картаполов заявил, что в РФ "народ неглупый и видит, что ему не хотят говорить даже часть правды". "Это может привести к потере кредита доверия", - заявил он.

Вчера выступил и назначенный россиянами "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов. Он выразил мнение, что некоторые российские военачальники "бездарные".

Они, по его мнению, "не удосужились и не ответили за все те процессы и прорехи, которые на сегодняшний момент есть".

Также Стремоусов отдельно упомянул министра обороны РФ Шойгу и дал понять, что ему лучше "застрелиться".

"Многие говорят, что на месте министра обороны, который допустил до такого положения дел, просто мог бы как офицер застрелиться. Но, знаете, слово "офицер" для многих непонятное слово", - сказал Стремоусов.

При этом он похвалил российских военных, которые "стоят насмерть" при обороне позиций в Херсонской области, сдерживая "наступающие орды", и утверждает, что в Херсон украинские войска не войдут.

Также с критикой на неких виновных за провалы обрушился телеведущий Владимир Соловьев. Он предложил применять к виновным за провалы и неудачи на фронте 58 статью советского уголовного кодекса – "Измена Родине".

"Если что-то пошло не так, ведь кто-то должен за это ответить? Осенняя кампания пока, вежливо говоря, складывается не в нашу пользу. И кто-то должен за это ответить так, чтобы это было понятно. Сейчас ВСУ стянули в Запорожскую область огромное количество техники и людей. А где удар по местам концентрации? И у меня простой вопрос: это происходит, потому что не умеют и не знают или потому что предательство? Хорошую тут статью напомнили мне: 58-ю. В ней есть целые разделы – актуальные. Например, "Измена Родине", "Шпионаж", "Вредительство", "Диверсии", – заявил Соловьев.

Отдельная критика в адрес минобороны РФ развернулась после начала мобилизации - когда выяснилось, что ее проводят с массой нарушений и отсутствием должной материальной базы. Эта тема также активно поднимается в центральных медиа и на публичных площадках вроде Госдумы.

Но, опять же, обращает на себя внимание полное непротивление Кремля этим процессам, которые, видимо, решено не замалчивать. Поэтому данное направление также быстро трансформировалось в публичную критику военных руководителей.

С чем связана волна критики?

По поводу волны критики в РФ в адрес российской армии за провалы на фронте, в которой открыто уже участвуют представители власти и госСМИ, есть много версий.

Это может быть санкционированная Путиным подготовка общественного мнения к отставкам в минобороне и назначении виновных из числа его руководителей. Это может быть попыткой определенных групп во власти и около нее подтолкнуть Путина к таким шагам.

Это может быть стремление Кремля стимулировать генералов воевать лучше. Наконец, это может быть просто реакция той общественно-политической группы (включая блогеров и журналистов), которые активнее всего агитировали за войну, а теперь им нужно объяснить своей аудитории, почему российская армия терпит поражения.

Отдельная версия, что все происходящее - это политическая игра Пригожина и Кадырова (а возможно, и иных лиц, которые за ними находятся в тени) с целью резко усилить свой вес в системе власти РФ. Оба они с самого начала войны ведут отдельную от прочих российских подразделений линию медиаподдержки, продвигая свои собственные "бренды" - чеченские отряды и ЧВК "Вагнер".

ЧВК, например, активно пиарят по российским военным телеграм-каналам, причем прямо противопоставляя регулярной российской армии. "Только у нас ты можешь попасть в уже опытный коллектив, где ты будешь на прочих равных с остальными бойцами. Строгая дисциплина перекрывается отсутствием армейского идиотизма, бóльшим финансовым вознаграждением, а также ответственным и человеческим подходом к своему личному составу", - так звучит одно из рекламных сообщений в телеграм-каналах с призывом вступать в ряды ЧВК "Вагнер".

Заявления Кадырова и Пригожина против командования российской армии (косвенно бьющие и по Путину как по верховному главнокомандующему), к слову, вдохновляют многих наблюдателей в Украине и на Западе, которые видят в них предвестие новой смуты, мятежа и развала России.

Изменят ли чистки среди российских генералов ход войны?

Если допустить, что критика действий генералов достигнет цели и в командовании армии Путин проведет глобальные чистки, как это скажется на ситуации на фронте?

Судя по большинству экспертных дискуссий, которые сейчас идут в РФ, те проблемы, которые привели к поражениям России на фронте, носят не субъективно-личностный, а системный характер.

Если коротко – российскую армию к войне такой интенсивности не готовили.

Российское военное строительство исходило из того, что запасы ядерного оружия (модернизации которых уделялось как раз большое внимание) делают невозможным нападение на РФ мощной армии (вроде сил НАТО), а потому ВС РФ нужно ориентировать на "точечное" решение военно-политических задач на ограниченном театре боевых действий, зачастую в формате гибридной войны. Как, например, в Сирии, в Южной Осетии, в Крыму или же на Донбассе в 2014-2015 годах.

И с этими задачами российская армия более-менее справлялась. Также можно предположить, что если б Украина вдруг пошла в наступление на Донбассе, то армия РФ на этом узком участке фронта как минимум была бы в состоянии наступление остановить и отбить.

Следствием такой доктрины стало то, что к 24 февраля Россия подошла с самой маленькой за последние 300 лет своей истории сухопутной армией. Кроме того, несерьезное отношение к возможности большой войны сказывалось и на "расслабленном" темпе перевооружения (что особенно видно по беспилотникам, по которым даже Иран РФ опередил), и на общем настрое командного состава.

Судя по разного рода утечкам из Москвы, ключевым событием, которое повлияло на решение Путина напасть на Украину, стали санкции СНБО против Виктора Медведчука и его телеканалов. Таким образом Украина и Запад как бы показали Москве, что смена курса страны мирным путем, через выборы невозможна.

У России в такой ситуации было два варианта дальнейших действий.

Первый вариант – "забыть" об Украине. Или, как принято говорить у психологов, "отпустить вопрос". Тем более что раздираемая политической междоусобицей с пикирующим рейтингом Зеленского Украина вряд ли представляла какую-то угрозу для РФ. Перспектива вступления в НАТО была сугубо гипотетической. А даже если бы Украина вступила в Альянс, то страны Запада делали бы все, дабы у Киева не начался военный конфликт с Москвой, чтобы не оказаться в него втянутым. Да и главным противником США все в большей степени становился Китай, а не РФ.

Москва могла сосредоточиться на внутреннем укреплении, повышать качество и уровень жизни собственного населения, заняться развитием "ЛДНР", чтоб уровень жизни там стал выше, чем в Украине (благо цены на экспорт были высокие, экономика росла). Запустить "Северный поток-2", чтоб обнулить зависимость от Украины по транзиту газа. То есть в целом, создать ситуацию, когда то, что происходит в Украине, на Россию почти никак не влияло бы.

Такая политика, помимо прочего, и была бы "мягкой силой" в отношении украинцев - если бы уровень жизни в РФ стал бы многократно выше, чем в Украине, то отношение к перспективам восстановления связей с Россией поменялось бы со временем в украинском обществе в лучшую сторону (хотя понятно, что после начала войны это уже вряд ли актуально).

Второй вариант был – "решить вопрос" военным путем.

Первым звонком к тому, что это возможно, стали маневры и стягивание российских войск к границам Украины весной 2021 года. Но тогда, после звонка Байдена Путину, ситуация несколько нормализовалась и казалось, что РФ идет по первому пути – "забыть" об Украине и договорится с Западом о какой-никакой разрядке, "Северном потоке-2" и прочих вещах.

И даже когда в конце года западная пресса начала массированно писать о том, что РФ готовит нападение на Украину, в это мало кто поверил, потому что это выглядело максимально невероятно. Для многих было очевидно, что Украина – это ложная цель, которую подбрасывали России для того, чтоб она разбила об нее свой лоб и тратила на борьбу с ней те ресурсы, которые бы могла потратить на собственное развитие.

Но тем не менее Путин неожиданно для всех эту войну начал.

Оставим за скобками причины, почему это произошло. Вернемся к готовности к войне российской армии.

Исходя из предположения, что отмашку на подготовку к вторжению Путин дал в феврале-марте 2021 года, у армии РФ и ее командования, было около года, чтобы к войне подготовиться.

Однако, судя по всему, задачу подготовки к той войне, которая в реальности началась, никто не ставил. Был расчет на победу по "концепции Ворошилова" - малой кровью и на чужой территории.

Но она, как известно, не сработала и российская армия втянулась в самую масштабную войну в Европе со времен Второй мировой, к которой она не была готова ни количественно (200 тысяч человек для удержания линии фронта в более 1000 километров – ничто, при том что у ВСУ даже на момент начала войны было больше сил, а после проведения мобилизации это преимущество еще более усилилось), ни качественно (огромные проблемы с необходимыми видами современных вооружений вроде беспилотников и высокоточного оружия, средств связи и разведки, отсутствие у командования и личного состава навыков для ведения современной войны).

Единственное исключение составляли подразделения так называемых "армейских корпусов" "ЛДНР", которые имели 8-летний опыт современной войны, знали стиль боя ВСУ, имели необходимые навыки по тактике. Но их общая численность (около 30 тысяч) была сравнительно небольшой и на общую картину сильно не влияла.

К началу осени количественное превосходство ВСУ вместе с массированными поставками западного вооружения привело к серии поражений российской армии.

Мобилизация в РФ, теоретически, может решить лишь одну из проблем – по численности (и то лишь если мобилизованных должным образом вооружат и обучат).

Остальные проблемы - системные. И для их решения нужно время, а главное - понимание как и что менять, а также наличие для этих перемен необходимых ресурсов.

Без этого смена отдельных генералов и даже министра мало что даст, кроме, может быть, пропагандистского эффекта (показать, что за провалы на фронте кто-то понес ответственность).

Ситуация для россиян осложняется тем, что проводить системные перемены в армии нужно прямо по ходу войны.

В таких условиях, возможная стратегия действий РФ сейчас заключается в том, чтобы любой ценой сейчас удержать фронт, не допустив дальнейшего наступления ВСУ, параллельно пытаясь перестроить и перевооружить армию. После чего, получив подкрепление в виде мобилизованных, либо перейти в наступление, либо навязать Украине войну на истощение.

Но все это реализуемо только при условии, если есть понимание в какую сторону осуществлять перемены, и есть необходимые ресурсы для этого, включая кадровые. В том числе и понимание кто это все будет менять. Кадыров на нового Жукова или Суворова явно не похож. Также как и Шойгу.

В целом, эта ситуация не уникальная.

Большинство войн, которые вела Россия за последние 200 лет, начинались с того, что армия вступала в войну к ней не готовой.

Далее были варианты: либо ценой больших жертв и напряжения усилий удавалось добиться победы (Вторая мировая, русско-турецкая 1877 года и финская война, хотя во время последней были достигнуты лишь ограниченные цели в сравнении с первоначальными), либо признает поражение (Крымская и Русско-японские войны, правда, в обоих случаях условия мира были для России весьма щадящими).

Особняком стоит Первая мировая война, когда после серии поражений, русская армия смогла к концу 1916 года выровнять ситуацию на фронте и дело шло к победе Антанты (военного союза, в который входила Российская империя), но из-за внутреннего раздрая случилось две революции 1917 года, страна и армия развалились после чего был подписан Брестский мир - по сути, капитуляция.

По какому из сценариев будет развиваться нынешняя война во многом зависит от ситуации на фронте и внутри России в ближайшие месяцы, которые будут для РФ однозначно тяжелыми. Собственно, на это указывают и западные источники, призывая Украину приложить как можно больше усилий для наступления в течение октября-ноября, чтоб добиться максимальных успехов. Потому что уже через несколько месяцев РФ может укрепить свою оборону и пробивать ее будет очень тяжело.