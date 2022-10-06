В Украине продолжают дорожать продукты питания. Буквально за последние две недели взлетели цены, в частности, на некоторые овощи, бананы и яйца.

"Украинцы только начали привыкать к бананам по 35-40 гривен, а они уже стоят около 70 гривен", - говорит руководитель "АПК: овощи и фрукты" Александр Хорев. Дорого продаются также цитрусовые. Например, мандарины в некоторых киевских супермаркетах стоят 150-160 гривен за килограмм.

Яйца, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса, подорожали за месяц более чем на 20% - в среднем их продают до 40,9 гривен за десяток. В некоторых торговых точках ценники подбираются к 65-70 гривнам за десяток. И это при том, что еще летом яйца можно было купить за менее, чем 30 гривен.

Но основная ценовая гонка еще впереди. Ведь по некоторым позициям, в частности, луку, моркови, капусте, намечается дефицит продукции. Причем, скажем, лук начали импортировать прямо со старта нового сезона, хотя обычно в такое время на рынке полно отечественного товара нового урожая.

Ситуация усугубляется тем, что резко сократился список потенциальных каналов импорта.

"Если в конце предыдущего сезона овощную продукцию к нам массово завозили из Европы, то сейчас это невыгодно: из-за засухи урожай овощей во многих странах ЕС снизился, а цены выросли. Так, в Польше многие овощи по сравнению с прошлым годом подорожали в закупке вдвое", — пояснил нам Хорев.

Разбирались, почему цены на еду снова пошли в рост и чего ждать дальше.

Лук в дефиците и погодный удар по овощам

В некоторых киевских супермаркетах цены на лук уже перевалили за 100 гривен за килограмм. Например, по 105 гривен за килограмм продают "крымский" салатный лук в сети Wine Time. Понятно, что в данном случае речь идет о премиальном продукте. Но и обычный желтый лук стоит дорого - до 30-40 гривен за килограмм. При этом по рынку ходят упорные слухи, что лук будет по 100.

Александр Хорев говорит, что пока оснований для таких рекордных цен нет. За последнюю неделю оптовые ценники на лук, наоборот, просели с 25-29 гривен до 22-25 гривен за килограмм. Но ценовой спад временный.

"Все дело в погоде. Идет массовый сбор урожая, а из-за дождей сушить продукцию негде. Поэтому фермеры пытаются побыстрее ее реализовать, сбрасывая цены. В целом же лук в этом сезоне будет едва ли не самым проблемным в овощной корзине. Традиционно около 35-40% украинского лука выращивали в Херсонской области. Закрыть такие большие объемы по сути нечем. Поэтому уже сейчас к нам пошел импорт. Но и с ним есть сложности. Из Польши возить невыгодно, там из-за снижения урожая цены выросли. Если в прошлом году в пересчете на гривну польский лук в закупке стоил 7 гривен за килограмм, то сейчас 15 гривен. Наши импортеры переориентировались на поставки со Средней Азии, но там очень сложная логистика", - отмечает Хорев.

Поэтому уже зимой лук может оказаться в дефиците, а цены на него повысятся.

Схожая ситуация с морковью. Большие объемы также традиционно поставляли из Херсонской области, поэтому на рынке будет чувствоваться нехватка продукции. Причем с импортом ситуация еще сложнее, чем с луком. Если лук в прошлые годы уже возили из Таджикистана и Узбекистана, то поставок моркови из этих стран не было - придется осваивать среднеазиатские направления с нуля. Возить из Европы, например, той же Польши из-за высоких цен будет невыгодно, говорят эксперты.

В итоге, если в прошлом году морковь в Украине продавали по 5 гривен за килограмм, то сейчас ценник держится на уровне 20 гривен и может еще больше вырасти.

"По капусте, которая массово поставляется из западных областей Украины, ударили сентябрьские заморозки. Плюс постоянно идут дожди, что усложняет сбор урожая и снижает его качество. В итоге на рынке появились две цены на капусту: 12-18 гривен на товар хорошего качества и 8-9 гривен на подмороженный и некондиционный. Уже с февраля с капустой могут быть серьезные проблемы. Импортировать ее особо неоткуда. Ранее к нам шла через Беларусь капуста из России, сейчас, понятно, этот канал перекрыт. Поэтому к весне ожидается рост цен", — рассказал Александр Хорев.

При этом, по его словам, с картофелем ситуация благоприятная, по крайней мере, пока. В Украине собрали хороший урожай картофеля, но опять таки, из-за дождей хорошо просушить продукцию и качественно заложить ее на хранение могут далеко не все. Поэтому непонятно, какая часть урожая доживет до весны.

Цены на картофель пока относительно невысокие - около 8 гривен за килограмм, но это все равно вдвое выше, чем прошлой осенью.

Улучшилась по сравнению с прошлым годом ситуация со свеклой. Ранее ее сажали мало, а как раз нынешней весной досеяли пустующие площади, за счет чего получили неплохой урожай. Поэтому свекла подорожала меньше, чем друге овощи: в прошлом году ее продавали по 6 гривен, в этом - по 8 гривен за килограмм.

Бананы и мандарины становятся экзотикой

С фруктами ситуация следующая. С яблоками, по словам Хорева, особых проблем не ожидается: садоводы получили хороший урожай. Возможно, дождевой сезон немного испортит качество заложенной на хранение продукции, но некритично. Цены на яблоки такие же, как и в прошлом сезоне: около 10 гривен за килограмм на опте и 12-19 гривен в рознице (в зависимости от сорта и качества). При этом, если будет много порчи, а садоводы сумеют наладить экспортные поставки, на внутреннем рынке к весне яблоки могут подорожать.

Тем более, что в этом сезоне именно украинские яблоки станут для людей фруктом номер один.

"Традиционно яблоки у нас конкурируют за кошельки потребителей с бананами. В прошлые годы были периоды, когда бананы стоили дешевле яблок, и спрос смещался на них. Но в последнее время бананы резко подорожали - до 70 гривен за килограмм. При этом еще летом многих шокировали ценники на бананы в 35-40 гривен", — отмечает Хорев.

Самые дорогие бананы, которые нам удалось обнаружить в киевских магазинах — около 65,5 гривен. Их продают в сети Varus. В Metro и Novus ценник немного ниже - около 60 гривен. Но это все равно дорого: в августе бананы в рознице стоили примерно 40 гривен за килограмм.

Выросли цены и на цитрусовые. Средний ценник на мандарины составляет около 110 гривен за килограмм, хотя месяц назад едва превышал 85 гривен. Апельсины продают по 82-83 гривны за килограмм против 65 гривен месяц назад.

"Негативные ожидания по курсу плюс большие затраты на логистику", - пояснил Хорев ценовую гонку в сегменте импортных фруктов.

Отметим, что логистика за последний год подорожала примерно вдвое, это общая проблема всего плодоовощного рынка.

"Еще год назад довезти машину продукции стоило 3,5 тысяч евро, сейчас около 7 тысяч", — отметил Хорев. Но прибавка в стоимости доставки бананов и цитрусовых, которые в прошлые годы заходили в Украину через порты, вообще рекордная.

При этом дороговизна бананов объясняется также внешними факторами. Еще в прошлом году на мировом рынке начались проблемы с бананами. В частности, плантации в Южной Америки стали массово страдать от банановой инфекции - почвенного грибка Tropical Race 4, с которой сложно справиться с помощью химикатов. По этой причине отдельные плантации вообще выводят из оборота. И есть прогнозы, что в ближайшие годы предложение бананов на мировом рынке сократится, а цены будут расти.

Золотые яйца

В украинских магазинах резко подорожали также яйца. Средний ценник, по данным УКАБ, в сентябре взлетел на 21%, до 40,9 гривен за десяток. При этом продукция высшей категории продается по 60-65 гривен и выше. Хотя еще летом яйца можно было купить по 30 гривен за десяток и даже меньше.

С одной стороны, сработал сезонный фактор. Осенью производство яиц традиционно падает, особенно в частных домохозяйствах, для которых на рынке довольно высока. С другой, дело не только в сезонном спаде. В этом году цены взлетели и по другим причинам - начиная от подорожания кормов и заканчивая спадом промышленного производства из-за войны.

Ранее на территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской области было сосредоточено 17% производства яиц в стране. По оценкам Института аграрной экономики, промышленное производство яиц из-за войны сократилось на 25-30%,

Войну называют в качестве главного фактора подорожания в ведущей украинской компании по производству яиц агрохолдинге UkrLandFarming.

"Из-за агрессии РФ значительная часть мощностей агрохолдинга была разрушена, а поголовье птицы погибло. Понятно, что это крайне негативно повлияло на предложение яиц в Украине. В частности, самая большая фабрика в Европе - "Чернобаевская" в Херсонской области оказалась в оккупации и потеряла возможность кормить птицу, подвозить рабочих и вывозить готовую продукцию. Погибло около 4 млн взрослого поголовья и 700 тысяч молодняка. В похожей ситуации оказались и другие ключевые предприятия агрохолдинга, в частности, птицефабрика в Макарове, самая большая по выращиванию молодняка, птицефабрика под Броварами Киевской области. Только на этих предприятиях погибло около миллиона птиц. Также пострадали или были полностью уничтожены Волновахская, Бахмутская птицефабрики, птицефабрика "Ареал" (Снигиревка), "Заря" возле Харькова. Из-за всего этого предложение яиц существенно сократилось. Наш агрохолдинг потерял около 50% производственных мощностей, а производство упало примерно на 130 млн штук в месяц. Но цены растут не только из-за спада производства. Есть и другие факторы, в частности, сезонное колебание цены. В условиях мирного времени с конца апреля до августа цены на яйца снижаются по мере роста предложения, а затем начинают расти. Плюс на стоимость яиц непосредственно влияют цены на комбикорма (комбикорма в себестоимости продукции животноводства занимают 65-70%), горюче-смазочные материалы, ветпрепараты, витамины, кормовые добавки, необходимость обслуживать импортное оборудование. Из-за роста курса валют все эти составляющие себестоимости также существенно подорожали", — рассказали "Стране" в UkrLandFarming.

Вынужденный дисконт

О больших потерях заявляют также животноводы. По данным Ассоциации "Свиноводы Украины", товарное производство свинины уменьшилось на 13-15%, до 365-380 тысяч тонн. На восстановление производства уйдет до двух лет.

По оценкам Ассоциации производителей молока, животноводы потеряли около 50 тысяч молочного поголовья, из-за чего объем производства молока за 8 месяцев этого года упал на 15%, до 5,1 млн тонн. Отметим, что производство молочной продукции просело не так сильно - на 7% (до 1,7 млн тонн). Но большой удар пришелся по частным хозяйствам - они стали поставлять на рынок почти на 19% молочки меньше, чем в прошлые годы. При этом в рознице молочная продукция подорожала несущественно. По данным Госстата за август (более свежие цифры пока не обнародованы), цена на творог по сравнению с июлем выросла всего на 0,6% (по сравнению с августом 2021 года - на 21,6%), а молоко вообще не подорожало (но по сравнению с августом прошлого года прибавка к цене есть - плюс 20,1%).

Рост цен на украинскую молочку во многом сдерживает обилие импорта.

По этой же причине, как говорит глава концерна "Ярослав" (в него входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук, не повышаются цены на макароны.

"Хотя цены на муку растут, а тарифы на газ вообще взлетели, цены на макароны мы не повышали. При этом, понятно, что производственные затраты выросли. Но пришлось урезать маржу, так как продажи и так падают. На рынке очень высокая конкуренция со стороны дешевого импорта, оптовые цены на который не превышают 30 центов за килограмм", — рассказал нам Барсук.

Если подытожить, в целом продукты питания в Украине продолжат дорожать. Но при этом возможно ситуативное снижение цен в отдельных регионах и на отдельную продукцию.

"Многие небольшие фермерские хозяйства сейчас испытывают большие сложности с оптовой продажей своей продукции. Оптовые рынки в Харькове, Николаеве, Одессе из-за войны практически не функционируют. Фермеры могут разве что развозить мешки картошки и овощей людям по домам. В Днепропетровской, Киевской, Львовской областях спрос на продукцию есть, но далеко не всем фермерам по карману подорожавшая логистика", — отметил Александр Хорев.

Из-за этого многие фермеры будут распродаваться даже себе в убыток, но вот сумеют ли они найти деньги, чтобы заложить следующий урожай, вопрос открытый.