Минэкономики не ожидает повышения цен на топливо в ближайшее время после возвращения акциза. По их расчетам, бензин должен был подешеветь на 3,5-4 грн за литр из-за мирового снижения цен на нефть, и как раз на эту сумму в Украине будет введен акциз.

Об этом заявил первый замминистра экономики Денис Кудин.

"По нашему мнению, время для частичного возвращения акцизов выбрано удачно. Поскольку на украинском топливном рынке сказалась тенденция к снижению цены. Соответственно мы рассчитываем, что топливные сети смогут включить налог в существующую цену без ее увеличения. Увеличения цен на нефтепродукты в ближайшей перспективе мы не ожидаем", – заявил Кудин.

Дефицита топлива на розничном рынке правительством также не ожидается.

"Рынок сейчас полностью обеспечен горючим. Мы наблюдаем даже профицит нефтепродуктов – операторы сумели накопить резервы и запасы, которых не хватало в период дефицита", - сказал чиновник.

Ранее "Страна" разбиралась, что значит возврат акцизов на топливо, за который проголосовала Рада. Еще на этапе обсуждения возврата акцизов некоторые эксперты утверждали, что топливо, вполне возможно, не подорожает. Однако на АЗС сразу же заявили, что подорожание будет.

Также мы писали, что в начале сентября в Германии резко выросли цены на топливо.