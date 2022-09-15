Цены на продукты в Украине с начала года выросли на четверть. Больше всего подорожали овощи и фрукты
Цены на продукты питания в Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты. Подешевели только яйца.
Об этом свидетельствую данные Госстата.
Сильнее всего подорожали (по сравнению с декабрем 2021 года):
- фрукты – 60,2%;
- овощи – 58,5%;
- рыба – 33,1%;
- хлеб – 29%;
- сахар – 27,9%.
Единственным продуктом питания, который подешевел, оказались яйца. Цены на них за 8 месяцев текущего года снизились на 17%. При этом по итогам августа они, напротив, сильно подорожали.
"На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7%. Больше всего (на 15,4%)
подорожали яйца. На 6,4–2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки. В то же время на 13,9% подешевели овощи, на 0,3% говядина и подсолнечное масло", - сообщил Госстат.
При этом, по данным Госстата, в целом инфляция с начала года составила 19,5%.
Напомним, ранее мы писали о том, что инфляция в Украине в августе достигла 23%.
Также мы подробно писали о том, как украинский пищепром готовится повышать цены из-за дорогих энергоресурсов.