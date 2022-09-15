Цены на продукты питания в Украине с начала 2022 года выросли в среднем на 25%. Сильнее всего подорожали овощи и фрукты. Подешевели только яйца.

Об этом свидетельствую данные Госстата.

Сильнее всего подорожали (по сравнению с декабрем 2021 года):

фрукты – 60,2%;

овощи – 58,5%;

рыба – 33,1%;

хлеб – 29%;

сахар – 27,9%.

Единственным продуктом питания, который подешевел, оказались яйца. Цены на них за 8 месяцев текущего года снизились на 17%. При этом по итогам августа они, напротив, сильно подорожали.

"На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7%. Больше всего (на 15,4%)

подорожали яйца. На 6,4–2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки. В то же время на 13,9% подешевели овощи, на 0,3% говядина и подсолнечное масло", - сообщил Госстат.

При этом, по данным Госстата, в целом инфляция с начала года составила 19,5%.

Напомним, ранее мы писали о том, что инфляция в Украине в августе достигла 23%.

Также мы подробно писали о том, как украинский пищепром готовится повышать цены из-за дорогих энергоресурсов.