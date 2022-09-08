В августе текущего года инфляция в годовом исчислении достигла 23%. В июне она составляла 22%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ).

Ценовая динамика в целом была более сдержанной, чем прогнозировал Национальный банк.

"Это связано прежде всего с более быстрым, чем ожидалось, снижением стоимости горючего вследствие удешевления нефти на мировых рынках и налаживания внутренней логистики. Меньшими темпами, чем ожидалось, росли и цены на отдельные овощи, в частности, благодаря сезонному увеличению предложения, прежде всего со стороны домохозяйств", - говорится в отчете Нацбанка.

Эффекты войны, в том числе разрушение производств и логистики, и в дальнейшем оказывают определяющее влияние на цены почти всего потребительского набора товаров и услуг, сообщают в Нацбанке.

При этом там пока не видят необходимости менять официальный курс гривны.

Ранее сообщалось, что аналитики Fitch Ratings прогнозируют к концу года рост инфляции в Украине до 30%.

Также мы писали, что в МВФ призвали мировое сообщество предотвратить рост глобальной инфляции.