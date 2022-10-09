В воскресенье, 9 октября, в Украине идет уже 228-й день войны с Россией.

Россияне запустили автомобильное движение (пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону России) по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту. Основными версиями причин взрыва стала работа украинских спецслужб и российская провокация.

На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили, что командующим "спецоперацией" назначен генерал Сергей Суровикин.

Между тем на Донбассе продолжаются атаки сил РФ на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.

Подробнее об этом читайте в итогах дня за 8 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

9 октября

8:17 Взрыв на Крымском мосту не приведет к нарушению важнейших коммуникаций РФ с Крымом, анализирует Институт изучения войны (США).

"Автомобильный мост, по крайней мере частично, функционирует, а железнодорожный мост не получил значительных структурных повреждений, согласно российским сообщениям, которые в целом кажутся правдоподобными на основе имеющихся видеодоказательств", - говорится в отчете организации.

В то же время некоторые проблемы в российской логистике он создаст, потому что сейчас в РФ начнут тщательнее проверять грузы, въезжающие на мост, что замедлит их доставку.

8:08 Германия пообещала Украине 100 танков из Греции и Словакии, пишет CNN. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт во время визита в Литву.

О каких танках идет речь, министр не уточнила. Однако на вооружении у Греции находится несколько сотен танков "Леопард" разных модификаций.

Официальных подтверждений от Германии о том, что она решилась на поставки "Леопардов" Украине пока не было.

На этот счет в ФРГ идут споры, и до последнего момента правительство страны отказывалось передавать Украине основные боевые танки, пока этого не сделают другие страны НАТО.

Германия также объявила о дополнительных поставках в Украину системы ПВО IRIS-T.

"Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть бреши в защите. Противовоздушная оборона — одна из таких областей, где необходимо действовать срочно", — сказал Ламбрехт во время посещения дислоцированных в Литве немецких войск.

7:55 Американская газета New York Times вслед за другим авторитетным изданием Washington Post назвала Украину ответственной за подрыв Крымского моста.

"Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту", - сообщает NYT в своем аналитическом материале на эту тему.

7:45 Главное из утренней сводки:

За сутки произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях, где ВСУ отразили более 30 атак противника. Атаки отбиты в населенных пунктах Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Россияне нанесли за сутки три ракетных и 26 авиационных ударов, а также произвели 75 залпов из РСЗО. Украинская авиация нанесла более 30 ударов. В сводке упомянут прилет по Запорожью, где, по последним данным, 17 погибших после удара по жилому дому.

Украина за сутки сбила пять вражеских беспилотников и уничтожила 11 "важных объектов" россиян.

О случившемся на Крымском мосту не упоминается.

7:29 Опубликована утренняя сводка Генштаба ВСУ.

7:23 Ночью был нанесен массированный ракетный удар по Запорожью, сообщили местные власти. Из-за попадания по жилым домам погибли 17 человек. В одном из домов разрушен целый подъезд.

Уничтожено пять частных домов, более 40 пострадали.