ФСБ России установила подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту
Сотрудники ФСБ России установили подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту, что произошёл утром 8 октября.
Об этом сообщил глава Следственного комитета Российской федерации Александр Бастрыкин на совещании с президентом России.
Чиновник сообщил, что Крымский мост взорвали спецслужбы Украины.
"Это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью такого теракта было уничтожение важного объекта инфраструктуры Российской Федерации", - заявил он Путину.
Бастрыкин заявил, что по факту взрыва на Крымском мосту возбудили уголовное дело по статье о терроризме. Он отметил, что правоохранители установили маршрут, по которому двигался взорвавшийся грузовик.
По его словам, автомобиль проследовал по территории Болгарии, Грузии, Армении, затем по Северной Осетии и Краснодару.
Быстрыкин сообщил, что участвовали в его подготовке и граждане России и других стран.
"Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", - заявил он.
Ранее стало известно, что американская газета The New York Times вслед за другим авторитетным изданием The Washington Post назвала Украину ответственной за подрыв Крымского моста.
Украинцы "сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать", - так отреагировали в Пентагоне на сообщение о взрыве на Крымском мосту.