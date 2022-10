Сотрудники ФСБ России установили подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту, что произошёл утром 8 октября.

Об этом сообщил глава Следственного комитета Российской федерации Александр Бастрыкин на совещании с президентом России.

Чиновник сообщил, что Крымский мост взорвали спецслужбы Украины.

"Это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью такого теракта было уничтожение важного объекта инфраструктуры Российской Федерации", - заявил он Путину.

Бастрыкин заявил, что по факту взрыва на Крымском мосту возбудили уголовное дело по статье о терроризме. Он отметил, что правоохранители установили маршрут, по которому двигался взорвавшийся грузовик.

По его словам, автомобиль проследовал по территории Болгарии, Грузии, Армении, затем по Северной Осетии и Краснодару.

Быстрыкин сообщил, что участвовали в его подготовке и граждане России и других стран.

"Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", - заявил он.

Ранее стало известно, что американская газета The New York Times вслед за другим авторитетным изданием The Washington Post назвала Украину ответственной за подрыв Крымского моста.

Украинцы "сражаются... и сами решают, как, когда и где им это делать", - так отреагировали в Пентагоне на сообщение о взрыве на Крымском мосту.