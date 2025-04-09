Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра финансов США Скотта Бессанта о том, что Киев должен был подписать соглашение о недрах еще до визита украинского президента в Белый дом в феврале.

Об этом Зеленский заявил на брифинге.

"Стучать пальцем по договору и говорить, что нужно подписать сейчас – на это я мог только сказать ему: "Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно". Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной, мы должны общаться на равных", – сказал президент.

Также Зеленский сообщил, что технические переговоры по соглашению о недрах, которые состоятся в Вашингтоне 11-12 апреля, станут первой встречей, на которой планируют выработать главные принципы соглашения.

"Украина, в частности, будет отстаивать паритетность в управлении фондом", – сказал он.

Напомним, что проект соглашения, подготовленный США, предусматривает фактический контроль над фондом со стороны Америки.

Как писала газета Financial Times, Зеленский кричал на министра финансов США Скотта Бессанта во время его визита в Киев, когда они обсуждали сделку о месторождениях.

Издание сообщало, что Бессант потребовал от Зеленского подписать сделку прямо здесь и сейчас, но украинский президент отказался, после чего заявил журналистам, "стоя рядом с заметно взволнованным Бессантом, у которого дрожали руки", что Киев обсудит сделку в Мюнхене с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом и другими американскими чиновниками.

В свою очередь сам глава Минфина США говорил, что у него с Зеленским "была очень жесткая и очень громкая встреча".