Министр финансов США Скотт Бессент после спора президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом вспомнил о своем визите в Киев.

Об этом рассказал в эфире телеканала Fox News.

"У нас с президентом Зеленским была очень жесткая и очень громкая встреча, и я постоянно говорил ему, что цель встречи - показать русским, что между нами (США и Украиной - Ред.) нет дистанции. И в конце встречи он сказал, что не подпишет договор", - сказал Бессент.

"Затем он приехал в Мюнхен и столкнулся с Вэнсом и Рубио, совсем не похожими на Харрис и Блинкена, но он опять не подписал соглашение, так что, наконец, сегодня должно было состояться подписание, это должен был быть великий день, и это одна из самых больших собственных целей в истории дипломатии", - рассказал министр.

Ранее западные СМИ сообщали, что Зеленский повышал голос на Бессента во время его визита в Киев. По данным источников издания, в кабинете "вспыхнула напряженность", а президент Украины был "очень зол".

Затем Дональд Трамп заявлял, что Зеленский был "груб" с Бессантом и отложил встречу, потому что "проспал".