Перепалка в Белом доме между Владимиром Зеленским, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и президентом США Дональдом Трампом уже породила комментарии о том, что теперь завершение войны откладывается, так как президент Украины прямо отказал собеседникам в прекращении огня. Однако это не единственный сценарий.

Негативное отношение Зеленского к перемирию как раз не является новостью. Новостью является жесткое выступление за перемирие Трампа, который публично разнес Зеленского за его нежелание завершать войну.

Накануне европейская "партия войны" в лице Эмманюэля Макрона и Кира Стармера приложила немало усилий, чтобы попытаться убедить Трампа все-таки продолжить поддержку Украины и согласовать американские гарантии безопасности для европейских миротворцев. И хотя Трамп отнесся скептически к их усилиям, однако его тон в отношении Зеленского и Украины в целом стал гораздо мягче.

И поэтому Зеленский ехал в Вашингтон с вполне понятной программой: убедить Трампа снять требование скорейшего перемирия, сосредоточится на усилении переговорных позиций Киева через подтверждение продолжения поставок оружия, выдачи гарантий миротворцам и, возможно, усиления санкций против РФ. Ради всего этого Зеленский и был готов подписать сделку о недрах, чтобы подыграть самолюбию Трампа.

И, собственно, главная перемена, которая произошла сегодня вечером после перепалки, - это исчезновение иллюзий у Украины и европейцев по поводу того, что Трамп поменяет свою позицию относительно необходимости прекращения огня и станет выполнять описанный выше "план Зеленского".

Трамп практически прямым текстом сказал Зеленскому две вещи. Первая: общение возобновится только тогда, когда Зеленский будет готов к миру. Вторая: если Зеленский к миру не будет готов, то США "уйдут". То есть прекратят помощь.

И теперь перед Зеленским стоит развилка из двух вариантов. Первый: продолжать вести линию войны до победного конца, но уже с огромным риском потери американской помощи и нарастающей конфронтацией с руководством США (что помимо прочего создает почву для все более тесного сближения Вашингтона и Москвы), с надеждой лишь на помощь Европы, готовность которой чем-то кроме слов поддержки компенсировать отсутствие американских поставок под большим вопросом. Второй: принести Трампу глубочайшие извинения и согласиться на предлагаемую им схему скорейшего прекращения огня.

Ближайшие публичные заявления Зеленского покажут, в каком направлении он решил двигаться.