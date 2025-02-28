После публичной перепалки, произошедшей между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом в ходе переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта, западные политики выразили своб поддержку Киеву.

Соответствующие заявления были опубликованы на страницах политиков в соцсетях.

Так, премьер Испании Педро Санчес заявил, что Европа не должна отворачиваться от Украины, не смотря на скандальную встречу Зеленского и Трампа в Белом доме.

"Украина, мы с тобой", – написал в соцсетях Санчес.

"Дорогой Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни", – заявил на своей странице в Х польский премьер Дональд Туск.

"Есть агрессор, которым является Россия, и народ, на который напали, – это Украина", – написал президент Франции Эммануэль Макрон.

Вместе с этим в США Трампа раскритиковали члены Демократической партии.

"Трамп и Вэнс выполняют грязную работу Путина", – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

"Извините, президент Трамп. Мы верим в демократию, а не в авторитаризм", – написал сенатор США Берни Сандерс.

Стоит отметить, что на этом фоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в отличие от других европейских лидеров, пока воздерживается от комментариев по поводу ссоры Трампа и Зеленского, пишет The Financial Times.

В тоже время немецкие лидеры поддержали Зеленского после конфликта в Белом доме, сообщает Deutsche Welle.



"Никто не хочет мира больше, чем граждане Украины! Вот почему мы работаем вместе, чтобы найти путь к прочному и справедливому миру. Украина может положиться на Германию и на Европу", – написал канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети X.

"Украина не одинока. Германия вместе с нашими европейскими союзниками выступает вместе с Украиной – и против российской агрессии. Украина может опираться на непоколебимую поддержку Германии, Европы и других стран. Их защита демократии и их стремление к миру и безопасности – наши", – заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Аналогичную позицию высказала и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Ваше достоинство отдает честь храбрости украинского народа. Будьте сильными, будьте смелыми, будьте бесстрашными. Вы никогда не одиноки, дорогой президент Зеленский. Мы продолжим работать с вами ради справедливого и прочного мира", – написала она в соцсети X.

Напомним, соратники республиканца хвалят Трампа за конфликт с президентом Украины, заявив, что "Зеленский уничтожил себя".

Ранее "Страна" разбиралась, какие последствия для Украины повлечёт провал Зеленского в Вашингтоне.