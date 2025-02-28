Соратники Дональда Трампа высказывают ему поддержку после конфликта с Владимиром Зеленским.

"Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа", - заявил Илон Маск.

Позже Маск заявил, что "Зеленский был уволен с должности актера".

Так он прокомментировал видео со словами Трампа Зеленскому: "Проблема в том, что я уполномочил тебя быть крутым парнем. И я не думаю, что ты был бы крутым парнем без Соединенных Штатов".

"Вот как выглядит лидерство. Америка устала от того, чтобы ее использовали", - заявил Дональд Трамп-младший.

Рубио поблагодарил Трампа за "защиту Америки", передает Sky News.

Госсекретарь США, находившийся в тот момент в зале, заявил, что благодарен Трампу за то, что он "защищал Америку так, как ни один другой президент не имел смелости сделать этого раньше".

"Спасибо, что вы ставите Америку на первое место. Америка с вами!", – добавил Марко Рубио.

Министр обороны Пит Хегсет поддержал заявление Трампа о том, что Зеленский "проявил неуважение" к США и что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

"Аминь, господин президент", – написал Хегсет в X, прикрепив скриншот заявления Трампа.

"Спасибо вам, президент Трамп, за то, что Вы отстаиваете интересы американского народа и нашей страны на мировой арене", – написал министр финансов Скотт Бессант.

"Мы не потерпим политические игры и неуважение к Америке", – заявила секретарь Департамента внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Зеленский своим поведением в Белом доме сделал почти невозможной помощь со стороны США, заявил американский сенатор Линдси Грэм, который всегда выступал за поддержку Украины.

"Я никогда так не гордился Трампом за то, что он показал американскому народу и всему миру, что с этим человеком нельзя шутить", – добавил Грэм.

Он считает, что Зеленский должен извиниться за то, что произошло.

Ещё одно заявление сенатора Лидси Грэма, который всегда поддерживал Украину.

У него спросили: "Считаете, что Зеленскому нужно уйти с поста президента после того, что случилось"

"Ему нужно либо сложить полномочия, и отправить кого-то, с кем мы сможем вести дела, либо изменить свое поведение", - сказал Грэм.

Маск поддержал призыв сенатора Грэма к Зеленскому уйти в отставку. "Это очень большое дело", - написал он.

Глава сенатского комитета по энергетике и природным ресурсам Майк Ли написал в X: "Спасибо, что отстаиваете НАШУ СТРАНУ и ставите Америку на первое место, президент Трамп и вице-президент Вэнс!"

Он также раскритиковал республиканца Дона Бэкона, который заявил, что "сегодняшний день – провал для внешней политики США". Ли парировал: "Может, он имел в виду, что это "плохой день для украинской внешней политики".

Сенатор Рик Скотт, который ранее возглавлял избирательную кампанию республиканцев в Сенате, выпустил заявление, в котором поблагодарил Трампа за защиту интересов Америки.

Сенатор Джош Хоули, который уже давно выступает против предоставления помощи Украине, напомнил: "Не забывайте: Сенат США годами выделял МИЛЛИАРДЫ долларов налогоплательщиков Украине без каких-либо условий и без реального контроля. Пора требовать ОТЧЕТНОСТИ".

Также премьер-министр Венгрии Орбан поблагодарил Трампа, заявивив, что он выступает за мир.

"Сильные люди заключают мир, слабые люди развязывают войну. Сегодня президент Трамп храбро стоял за мир. Даже если многим было трудно это переварить. Спасибо, господин президент!", – написал Орбан в Х.

Ранее журналистка Fox News заявил, что Трамп выгнал Зеленского из Белого дома, он не ушёл сам с переговоров.

После этого скандала Зеленский поблагодарил Трампа.

Мы анализировали в отдельном материале, какие будут последствия для Украины после провала Зеленского в Вашингтоне.