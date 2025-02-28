Публичная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским "выходит за пределы худшего сценария" для Украины.

Так прокомментировал инцидент в Белом доме корреспондент британского издания The Telegraph Роланд Олифант.

"Дипломатическая катастрофа. Другого способа описать это нет. Из всех возможных результатов сегодняшней встречи с высокими ставками в Белом доме, Владимир Зеленский и Дональд Трамп, кричащие друг на друга, не были тем, что кто-то мог представить. Это выходит за рамки наихудшего сценария. С этими словами месяцы – годы – тщательная дипломатия украинских чиновников и дипломатов пошли в дым. Когда дым рассеялся, украинско-американские отношения остались лежать в луже крови", – написал журналист.

Напомним, Трамп обвинил Зеленского в нежелании останавливать войну.

"<...> Ваши люди умирают. У вас заканчиваются солдаты. А потом вы говорите нам: "Я не хочу прекращения огня. Я не хочу прекращения огня. Я хочу идти дальше, и я хочу этого". Смотрите, если бы вы могли сейчас добиться прекращения огня, я вам говорю: берите его, чтобы пули перестали летать, и ваши люди перестали гибнуть. Вы говорите, что не хотите прекращения огня? Я хочу прекращения огня", – заявил республиканец.

Ранее в ходе диалога глав государств Зеленский высказался против перемирия, поскольку "Путин не остановится".