Анализируем итоги 1101-го дня войны в Украине.

Ситуция на фронте

Российские войска перешли границу с Украиной в Сумской области и ведут бои в селе Новенькое. Об этом свидетельствует карта военного паблика Deep State.

О том, что россияне прорвались через кордон со стороны недавно взятого Свердликово, уже несколько дней пишут российские паблики.

По их данным, цель РФ - усложнить снабжение группировки ВСУ в Судже, приближаясь к трассе Р200, ведущей из Сум, со стороны Новенького и Басовки. Также они пишут о боях у Басовки, но Украина этого не подтверждала.

При этом в СНБО отрицают, что россияне прорвали границу в Сумской области.

"В настоящее время россияне предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники пехотными группами. Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются", - пишет глава ЦПД при Совбезе Коваленко.

Позже Генштаб ВСУ заявил, что российская армия еще три дня назад штурмовала участок границы в Сумской области силами двумя механизированных отделений - и зашла на украинскую территорию, но ВСУ их оттуда выбили. С тех пор россияне продолжают попытки штурма пехотой, бои продолжаются.

Минобороны РФ также заявляет о взятии под контроль населенного пункта Новая Сорочина в Курской области (северная оконечность украинского плацдарма). Украина этого не подтверждала. На карте Deep State он пока указан под контролем ВСУ.

Ранее россияне продвинулись на этом участке, вернув контроль над Погребками и Орловкой.

Также российские войска продолжают ежедневно продвигаться к северо-западу от Великой Новоселки. Они ведут бои в Бурлацком и в Привольном.

К обстрелам. Сегодня дрон попал в многоэтажку в Запорожье. А в Очаковском районе Николаевской области после атаки БПЛА был масштабный пожар на предприятии.

Стармер у Трампа. Что стало понятно?

Вчера в США прибыл британский премьер Стармер - второй европейский политик после Макрона, который приехал обсуждать с Трампом Украину и просить военных гарантий от США. Если не для Киева, то хотя бы для англо-французских войск, которые могут войти в Украину в случае мирного урегулирования.

Американский президент дал понять, что таких гарантий не предоставит. На вопрос журналиста, придут ли США на помощь, если британские войска будут атакованы Россией на территории Украины, Трамп ответил отрицательно: "Нет. Им не нужна помощь".

Свою уверенность президент США обосновал тем, что Путин "сдержит своё слово" и после завершения войны в Украине не будет ее начинать снова. И что мирное соглашение с Россией будет устойчивым.

"Я знаю его уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово", — сказал Трамп. При этом он добавил, что в отношении Путина придерживается принципа "Доверяй, но проверяй".

О том, что переговоры с Россией у американцев движутся, говорит назначение нового российского посла в США. Вашингтон выдал агреман новому послу сразу после переговоров с россиянами в Стамбуле - к слову, посланником стал глава российской делегации на этих переговорах Александр Дарчиев. Он возглавляет Североатлантический департамент МИД РФ (то есть, профильный специалист по Северой Америке).

Вчерашняя встреча касалась, по заявлению обоих сторон, посольских вопросов. И, как видим, после нее началось восстановление уровня дипломатических отношений с Москвой.

Также на встрече со Стармером Трамп отверг идею натовских гарантий - как войскам англо-французов, так и Украине. А также еще раз заявил, что в НАТО Украину не примут.

"Я могу быть милым и сказать: "Да, мы будем работать над этим". Но этого не произойдет. Этого не случится. Из-за этого все (полномасштабная война - Ред.) началось. Байден сказал это, и вдруг появилось оружие. Это одна из главных причин. Все знали, что это (вступление Украины в НАТО - Ред.) невозможно. Мы можем говорить: "Да, мы будем пытаться". Но это то, что не произойдет", – заявил президент США.

Кроме того, Трамп отнес вопрос миротворцев "на потом" - по его словам, сперва надо остановить огонь в Украине, а потом уже решать, каким будет мир, и что будет его гарантировать.

"Сначала нужно заключить соглашение. Я хочу завершить дело, а не сглазить. У нас были очень хорошие переговоры с Россией и, как вам известно, очень хорошие переговоры с Украиной. Мы близки к соглашению, но сейчас соглашения ещё нет", – сказал он.

По его словам, урегулирование в Украине случится или относительно скоро, или никогда. Чтобы сделка состоялась, ближайшим шагом Трамп видит прекращение огня, его можно достичь быстро. "Мы говорили со Стармером, мы надеемся, что будет перемирие, остановка войны. И что это произойдет очень быстро, потому что россияне и украинцы умирают каждый день", - сказал Трамп.

Итак, Трамп на встрече со Стармером еще более четко обозначил как он видит план действий по завершению войны в Украине.

Первый шаг – прекращение огня по линии фронта в ближайшее время.

Второй шаг – обсуждение условий мирного соглашения (включая гарантии безопасности для Украины, миротворцев, контроль над территориями и т.д.), которые должны согласовать все стороны, включая Россию. Ранее также Трамп и его соратники говорили о необходимости выборов в Украине на этом этапе. Но в последние дни президент США эту тему не поднимал, хотя и не факт, что он от нее отказался.

Третий шаг – подписание мирного соглашения, которое будет гарантировать долгосрочный мир.

На все попытки Стармера и журналистов получить от Трампа подтверждение, что он готов предоставить гарантии безопасности Украине и европейским миротворцам, президент США отвечал: об этом преждевременно говорить до прекращения огня и до подписания соглашения, с которым согласятся и Украина, и Россия. Впрочем, из его комментариев следовало, что и после завершения войны какие-либо гарантии безопасности США давать не намерены, так как Трамп считает, что Европа и сама справится.

Европу это не устраивает, и она выступаетт против плана Трампа объявить перемирие в Украине до заключения мирного соглашения. Об этом говорится в проекте коммюнике саммита ЕС (он состоится 6 марта).

"Перемирие может состояться только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения. Любое такое соглашение должно сопровождаться крепкими и надежными гарантиями безопасности для Украины", - говорится в документе.

Но при этом план Трампа вполне логичный, если рассматривать как главную цель скорейшее прекращения боевых действий. Потому что обсуждение конкретных условий мирного соглашения может затянуться на очень продолжительное время и, если до этого не будет заключено перемирие, то война продолжится еще неопределенно долго.

Поэтому Трамп и сказал, что либо война закончится относительно быстро, либо не закончится никогда.

Но проблема в том, что схема "сначала перемирие, потом обсуждаем все остальное" не устраивает ни Украину, ни Россию. По крайней мере, если судить по публичным выступлениям представителей Киева и Москвы.

Зеленский уже заявил, что не намерен идти на прекращение огня без получения гарантий безопасности (причем не только со стороны Европы, но и США, что, как писалось выше, Трамп делать не хочет).

В Москве также заявили, что просто на перемирие по линии фронта не согласны и продолжают выставлять прежний перечень требований - передачу всей территории четырех украинских областей, вывод ВСУ из Курской области, нейтральный статус, права русского языка, снятие санкций и т.д. На чем из всего этого Москва будет жестко настаивать, а по каким пунктам готова идти на компромиссы, пока неясно. Но общая позиция Кремля понятна – там вместе с перемирием хотят получить еще что-то, а не откладывать все переговоры на время после прекращения огня (при этом РФ апеллирует к Минским соглашениям 2015 года, после которых активные боевые действия прекратились, но их политическая часть выполнена так и не была).

И теперь вопрос в том, сможет ли Трамп убедить и Украину, и Россию все ж таки заключить перемирие, а все остальные вопросы обсудить после него. Либо смогут ли проработать схему, когда накануне перемирия будут приняты некоторые, хотя бы частично удовлетворяющие обе стороны, решения, которые вступят в силу вместе с прекращением огня.

Если все это не получится, переговоры рискуют провалится и война, как и говорил Трамп, продолжится еще долго.

Зеленский в США и сделка по редкозему

Владимир Зеленский уже прибыл в США, где сегодня вечером должно пройти подписание сделки по редкоземельным элементам. Около 18 часов по киевскому времени Зеленский встретится с Трампом, и далее у них запланированы переговоры.

В Украине по этому поводу идет скандал. Еще вчера в Раде нардепы в Раде возмущалась, что текст договора депутатам не показывали. А сегодня нардепы спросили у премьера Шмыгаля, почему не опубликован проект соглашения. Глава правительства возразил, что он уже обнародован. Хотя это не так - проект официально до сих пор нигде не публиковался. Была только публикация на одном из украинских сайтов.

При этом, ещё в среду Шмыгаль заявил, что правительство проект соглашения утвердил. И были назначены его подписанты со стороны Украины.

Другими словами, на данный момент, есть лишь слитая в украинских СМИ версия соглашения, в которой предельно мало конкретики. И достоверность этого текста никем официально не подтверждена (этот текст я мы анализировали здесь). Поэтому, что именно сегодня в реальности подпишут в США украинские представители накануне встречи известно не было.

Но независимо от текста соглашения, в экспертной среде уже приходят ко мнению, что если Трамп и планирует получить прибыль с украинских (а также, возможно, российских редкоземов), то это скорее всего расчет на очень далекую перспективу. Как считает аналитик "Фонда Карнеги" Михаил Коростиков, в Украине для их добычи нужно будет соблюсти целый ряд условий.

Во-первых, закончить войну и обеспечить гарантии долгосрочного мира, что пока само по себе огромная проблема. Но без ее решения ни один инвестор не начнет возводить в Украине инфраструктуру добычи "редкозема", которая стоит очень дорого.

Во-вторых, придется вложиться в восстановление украинской энергетики, поскольку добыча и главное переработка таких металлов крайне энергозатратна. А украинские электростанции во многом разрушены обстрелами.

В-третьих - как уже указывали и другие эксперты, пока еще не совсем понятно, есть ли в Украине достаточное количество необходимых ресурсов. Нынешные данные базируются еще на советской геологической разведке. Кроме того, огромная часть запасов находится на занятых Россией территориях.

В-четвертых, одной из главных проблем США по теме "редкозема" является не наличие источников металлов (их залежей много и в обеих Америках), а неразвитая инфраструктура переработки, в которой монопольное положение удерживает Китай. Собираются ли американцы строить перерабатывающие заводы в Украине или же предпочтут иметь их в США - пока вопрос (и, зная Трампа, можно предположить, что его решат в пользу "локализации" производства).

Вряд ли всего этого не понимают у Трампа. Поэтому многие склонны рассматривать сделку по редкоземельным металлам не как самоценную для экономики США - а в качестве информационного инструмента для завершения войны в Украине.

Объясняя, почему нужна сделка украинцам, Трамп говорит, что интерес Америки к "редкозему" сам по себе будет гарантией того, что США защитят интересы своих инвесторов, если война разразится вновь (тем самым обещая как бы "гарантии безопасности"). А жителям Америки он говорит, что сделка позволит им вернуть деньги, потраченные на Украину администрацией Байдена.

Насколько оба тезиса соответствуют реальности - вопрос крайне спорный. Но в любом случае сделка по "редкозему" позволяет США "умыть руки" в украинском конфликте, чтобы тем или иным образом выйти из него. Что, видимо, и объясняет согласие американцев подписать ее, предположительно, в довольно сыром и абстрактном виде без каких-либо реальных гарантий, что она принесет когда-нибудь значительную прибыль.

Однако, судя по всему, у украинской власти, иные планы как использовать сделку. Зеленский дает понять, что хочет "обменять" подписание сделки на получение от США неких "реальных гарантий" военной поддержки на случай новой войны с РФ. Либо, как минимум, обещание продолжать военную помощь.

Но пока Трамп не демонстрирует желание двигаться в этом направлении.

"Я не хочу больше вкладывать миллиарды в бессмысленную войну в Украине", - заявил он вчера.

Что покажет в этом сегодняшняя встреча Трампа и Зеленского узнаем уже совсем скоро - сегодня вечером президенты Украины и США должны встретиться.

Об итогах этой встречи мы расскажем в отдельной статье.