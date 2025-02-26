Украинские СМИ публикуют полный текст соглашения о недрах, которое планируют в ближайшее время подписать Украина и США.

Главное, что становится понятно из опубликованного проекта соглашения (полный текст приводим ниже):

В нем нет гарантий безопасности Украине со стороны США, на чем настаивал Владимир Зеленский. Гарантии безопасности упоминаются всего один раз: "Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира". То есть речь идет не о предоставлении гарантий безопасности, а о "поддержке усилий Украины" по их получению. Причем из логики текста вытекает, что эти гарантии должен дать кто-то другой, а не США, иначе странно выглядело бы, что Вашингтон поддерживает усилия по получению гарантий от самого себя.

В тексте не указано, кто и как будет управлять работой фонда, в который пойдут средства от доходов от разработки украинских месторождений. Как заявлено, это будет выписано в отдельном договоре о фонде, который ещё не подготовлен и должен быть ратифицирован парламентом. Однако оговорено, что управление будет совместным, как и наполнение, а "полномочия представителей правительства США в процессе принятия решений будут находиться в пределах, разрешенных действующим законодательством Соединенных Штатов". То есть действовать американские управляющие фонда будут в своей, а не украинской юрисдикции.

Фонд будет получать доход от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины - независимо от того, находятся они в прямом или косвенном владении государства. Оговорено, что речь не идет о доходах от уже работающих предприятий.

Украина будет "вносить в фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов", и не важно, в какой собственности они будут находиться. Также свои взносы будут делать и США.

Взносы, сделанные в фонд, будут реинвестировать в Украину не реже одного раза в год. Объем реинвестирования не указан. Его порядок определят в будущем договоре о фонде.

Что это значит

Опубликованный текст сделки о недрах выписан неконкретно и общими фразами. Из конкретики указано только то, что создаваемый фонд будет наполнять Украина за счет 50% будущих доходов от новых (а не действующих сейчас) проектов разработки недр и использования инфраструктуры Украины. Также в фонд будут делать взносы США.

Все ключевые моменты касательно порядка управления этим фондом, направления инвестиций и использования средств фонда, процедуры получения разрешения на инвестиции в те или иные объекты и права собственности на объекты, куда инвестирует фонд, осталось за кадром. В отношении многих деталей в документе ссылаются на ещё не представленный и не подписанный договор о фонде, в котором должны указать конкретные подробности сделки.

С учетом заявлений Дональда Трампа о том, что он хочет вернуть уже отправленную Украине помощь, вероятно, этот крайне общий документ подают президенту США как основу для создания фонда, который наполнит Киев, которым будут управлять американцы и который получит затем исключительное право на освоение месторождений полезных ископаемых в Украине и на инвестиции в восстановление страны после войны. За счет чего уже оказанная американская помощь и отобьется.

Но, во-первых, в самом документе ничего подобного не написано, а есть лишь постоянные отсылки к будущему договору о фонде).

Во-вторых - и в главных - речь идет о будущих проектах и доходах от них, в которые ещё нужно инвестировать. А для крупных инвестиций в разработку месторождений нужно, чтобы закончилась война. Затем должны найтись инвесторы, которые посчитают эти месторождения перспективными для освоения, после чего они в течение нескольких лет начнут вкладывать огромные средства в создание мощностей по добыче и переработке ресурса. И лишь потом, когда-нибудь, месторождения начнут приносить доход, который будет направлен Украиной для наполнения фонда. То есть это перспектива очень долгая и непонятная.

Кроме того, из текста соглашения не следует, что фонд будет обладать эксклюзивными правами на разработку месторождений или на восстановление инфраструктуры. Не указан и размер фонда.

Таким образом, передача американским инвесторам одного месторождения лития и прав на ремонт одной электростанции будет формальным основанием для того, чтобы сказать: соглашение выполнено в полном объеме. А остальные проекты украинские власти распределят по привычной откатной схеме между теми компаниями, которые сами и выберут.

То есть Владимир Зеленский через этот договор пытается продолжить свою изначальную линию продажи воздуха, рассчитывая, что сам факт подписания соглашения потешит самолюбие Трампа и это можно будет обменять на некие конкретные вещи. Например, на гарантии сохранения Зеленского у власти после завершения войны, на гарантии продолжения военной помощи, если война продолжится, на согласие на гарантии европейским миротворцам, которых требуют Лондон и Париж.

Но клюнет ли на этот ход Трамп, вопрос открытый.

Судя по тому, что в договоре отсутствуют конкретные обязательства американской стороны как по гарантиям безопасности, так и размеру инвестиций, в Вашингтоне понимают, что пока речь идет лишь об очень абстрактом документе. За подписание которого Киев может ничего и не получить.

Полный текст документа

1. Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки с целью достижения длительного мира в Украине намерены создать инвестиционный фонд восстановления (фонд), создав партнерство в фонде через общую собственность, которая будет определена соглашением о фонде. Совместная собственность будет учитывать фактические взносы участников, как определено в разделах 3 и 4. Управление фондом будет осуществляться совместно представителями правительства Украины и правительства США. Более подробные условия управления и деятельности фонда будут изложены в дальнейшем соглашении (соглашение о фонде), которое будет согласовано в переговорах сразу после заключения этого двустороннего соглашения. Максимальный процент владения собственным капиталом и финансовыми интересами фонда, принадлежащего правительству США, а также полномочия представителей правительства США по принятию решений будут в пределах, разрешенных действующим законодательством Соединенных Штатов.

Ни один из участников не будет продавать, передавать или иным образом прямо или косвенно отчуждать какую-либо часть своей доли в фонде без предварительного письменного согласия другого участника.

2. Фонд будет собирать и реинвестировать доходы, вносимые в фонд, за вычетом расходов, понесенных фондом, и будет зарабатывать доход от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, имеющихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), как определено в разделе 3.

3. Правительство Украины будет вносить в фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, имеющихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), определенных как месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти и природных материалов и другая инфраструктура, соответствующие природно-ресурсным активам (таким как терминалы сжиженного природного газа и портовая инфраструктура) с согласия обоих участников, как может быть дополнительно описано в соглашении о фонде. Чтобы избежать сомнений, такие будущие источники поступлений не включают нынешние источники поступлений, уже входящие в состав общих доходов бюджета Украины. Временные рамки, объем и стабильность взносов будут определены в соглашении о фонде.

По своему усмотрению фонд может зачислять или возвращать правительству Украины фактические расходы, понесенные по вновь созданным проектам, от которых фонд получает доходы.

Взносы, сделанные в фонд, будут реинвестироваться, по крайней мере раз в год в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины, что будет дополнительно определено в соглашении о фонде. Соглашение о фонде также будет иметь положение относительно будущих дивидендов.

4. Согласно действующему законодательству США, правительство США будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически преуспевающей Украины. Последующие взносы могут состоять из средств, финансовых инструментов и других материальных и нематериальных активов, критически важных для восстановления Украины.

5. Инвестиционный процесс фонда будет разработан таким образом, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития, обработки и монетизации всех государственных и частных активов, включая следующее, и не только это: месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих материалов, инфраструктуру, порты и государственные предприятия. Правительство США и правительство Украины намерены, чтобы инвестиционный процесс привел к созданию возможностей для распределения дополнительных средств и большему реинвестированию для обеспечения достаточного поступления капитала для восстановления Украины, как будет определено в соглашении о фонде.

Участники оставляют за собой право предпринимать необходимые действия по защите и максимизации ценности своих экономических интересов в фонде.

6. Соглашение о фонде будет включать надлежащие заявления и гарантии, в том числе необходимые для обеспечения того, чтобы любые обязательства, которые правительство Украины может иметь перед третьими сторонами, или такие обязательства, которые он может взять на себя в будущем, не приводили к продаже, перемещению, передаче, залогу или иным обременениям взносов правительства Украины в фонд.

При разработке соглашения о фонде участники будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз или его обязательств по договоренностям с международными финансовыми организациями и другими официальными кредиторами.

7. Соглашение о фонде будет предусматривать, среди прочего, признание того, что как соглашение о фонде, так и деятельность, предусмотренная в нем, носят коммерческий характер.

Соглашение о фонде подлежит ратификации парламентом Украины в соответствии с законом Украины "О международных договорах Украины".

8. В соглашении о фонде будет уделено особое внимание механизмам контроля, которые делают невозможным ослабление, нарушение или обход санкций и других ограничительных мер.

9. Текст соглашения о фонде безотлагательно разработан рабочими группами под председательством уполномоченных представителей правительства Украины и правительства США. Контактными лицами, ответственными за подготовку соглашения о фонде на основе этого двустороннего соглашения, являются: от правительства США Министерство финансов; от правительства Украины Министерство финансов и Министерство экономики.

10. Это двустороннее соглашение и соглашение о фонде составят неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги по установлению длительного мира, укреплению экономико-безопасной устойчивости и отражению целей, определенных в преамбуле этого двустороннего соглашения.

Правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира. Участники будут пытаться определить какие-либо необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в соглашении о фонде.

11. Настоящее двустороннее соглашение обязательно для выполнения и будет выполняться каждым участником в соответствии с их внутренними процедурами. Правительство США и правительство Украины обязуются немедленно приступить к проведению переговоров по соглашению о фонде.

Ранее СМИ назвали дату и место подписания сделки о недрах Украины.

Напомним, сделка не будет охватывать уже работающие месторождения и деятельность "Нафтогаза". Она ориентирована на доходы от будущих разработок. Это уже подтвердил премьер Шмыгаль.