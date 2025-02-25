Сделка о полезных ископаемых Украины не будет охватывать уже работающие месторождения, а также деятельность "Нафтогаза". Она будет ориентирована на доходы от будущих разработок, которые включают нефть и газ, а также от "сопутствующей логистики" (то есть, вероятно, портов).

Такие условия прописаны в предварительном варианте соглашения, который стороны согласовали вчера, пишет Financial Times.

Издание сообщает, что США отказались от самого жесткого требования: выплатить им 500 миллиардов долларов дохода от продажи любых украинских ресурсов.

В соглашении при этом отсутствуют какие-либо гарантии безопасности от США, на которых изначально настаивал Киев. В документе также не прописан размер доли США в фонде, куда будут поступать доходы от продажи ресурсов. Американцы требовали себе 100%, но теперь решили, что это должно быть урегулировано в последующих соглашениях (при этом, по сведениям The New York Times, фонд будет практически полностью подконтролен США).

Украинские чиновники заявили FT, что сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел. Они не исключили возможность визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом "в ближайшие недели" для подписания соглашения с американским президентом Дональдом Трампом.

Украинское "Суспильне" также пишет, что такой вариант соглашения предварительно согласован обеими сторонами.

Ранее Трамп объявил скорую встречу с Зеленским для подписания сделки по украинским недрам.

Также мы разбирались в отдельном материале, когда США могут начать разработку украинских месторождений полезных ископаемых.