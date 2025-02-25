Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, еще вчера назвавший аферой американскую сделку с Украиной о недрах, призвал Киев подписать последнюю версию документа.

Об этом сообщает Politico.

По словам Джонсона, он продолжает считать сделку грабежом.

"Да, если посмотреть с одной стороны, это грабеж, но разве в 1941 году ленд-лиз не был таким же? Американцы. Просто обобрали нас. Обобрали", - заявил экс-премьер.

Несмотря на это, он призывает Украину подписать новое соглашение и уточняет, что оно стало более выгодным для Украины.

"Я смотрю на этот документ и вижу позитивные вещи для Украины. Я думаю, что он содержит семена надежды и прогресса. Я понимаю, как тревожно думать, что эта сделка может оказаться хищнической для вашей страны. Но я действительно считаю, что нам нужно пройти через этот этап, осознать, чем на самом деле является эта сделка", - заявил Джонсон на конференции "Ялтинская европейская стратегия".

По его мнению, эту сделку президент США Дональд Трамп сможет показать своим сторонникам и республиканским скептикам как достижение, в то время как сделка обяжет США "поддерживать свободную, суверенную и безопасную Украину".

"И я думаю, что это открывает перспективы прогресса", - сказал политик.

Вчера мы приводили комментарий Джонсона соглашения между Украиной и США о месторождениях, в котором он назвал предложенный Вашингтоном вариант договора аферой.

При этом издание The New York Times сообщает, что в последней версии соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых нет гарантий безопасности, которые требует Киев.