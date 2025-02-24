Текст проекта экономического соглашения США и Украины опубликовал журналист портала Axios Барак Давид, который утверждает, что получил его копию.

Согласно проекту документа в совместном фонде объемом 500 млрд долларов у США будет "стопроцентный финансовый интерес". Управление фондом будет осуществлять Министерство финансов, Министерство торговли и офис вице-президента США (то есть фонд будет подконтрольный американцам).

Взамен США намерены взять на себя долгосрочные финансовые обязательства с целью построения "стабильной и экономически процветающей" Украины.

Украина обязуется направить в фонд восстановления сумму, которая вдвое превысит объем будущей финансовой помощи от США.

Напомним, против этого вчера на пресс-конференции выступал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что такой документ не подпишет.

Также Зеленский говорил, что не признает долг Украины перед США ни в $500 млрд, ни в $100 млрд.

Тем временем Трамп объявил скорую встречу с Зеленским для подписания сделки по украинским недрам.

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