Впервые после жёсткой критики со стороны американского президента Дональда Трампа президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию публично. Он дал пресс-конференцию, посвящённую планам на 2025 год.

Зеленский прямо заявил, что его позиция не поменялась: экономическую сделку на условиях Трампа он подписывать не будет. Также не планирует Зеленский и выборов, пойти на которые его неоднократно призывал Трамп.

И, наконец, президент Украины не намерен снимать своих требований по мирному урегулированию, которые практически во всех своих пунктах противоречат позиции Трампа.

Говоря о сделке по ресурсам, Зеленский фактически обвинил Трампа в том, что тот хочет повесить на Украину долг в 500 миллиардов долларов, и поэтому Украина подписывать таких условий не будет.

Зеленский заявил, что он вообще не признает, что Украина что-либо должна Штатам за уже оказанную помощь в войне. Так как то, что ранее (при Байдене) предоставлялось со стороны США, было не кредитами, а грантами (то есть безвозмездной помощью). Формально так оно и есть, но Трамп "понятийно" считает, что Америка должна компенсировать то, что давала Украине.

Отдельно Зеленский выставил требования к вероятной экономической сделке: он хочет, чтобы США получали доходы от украинских ресурсов в обмен на будущую военную и финансовую помощь, а не в качестве компенсации за уже произведённые поставки, как того хочет Трамп. В частности, президент Украины потребовал, чтобы американцы прислали в Украину три десятка систем Patriot, которые бы прикрыли основные месторождения или другие объекты.

Также Зеленский фактически потребовал от Вашингтона взять на себя обязательства вступить в войну против РФ. Он заявил, что США должны дать "стопроцентную защиту неба над Украиной". То есть сбивать российские ракеты и самолёты над территорией Украины. На это не был согласен Байден и, тем более, вряд ли согласится Трамп. И он, и члены его команды заявляют, что вообще никаких гарантий безопасности Украины давать не готовы. По их мнению, это дело европейцев.

Что же до мирного урегулирования, украинский президент отказался от остановки огня без предоставления Киеву гарантий безопасности. Эти гарантии он тут же перечислил: Запад должен профинансировать украинскую армию численностью 800 тысяч солдат, ввести в Украину иностранный воинский контингент и принять страну в Евросоюз.

При этом Зеленский признал, что американцы придерживаются совершенно иного мнения и требуют остановить огонь без дополнительных условий. Также сегодня Пентагон в очередной раз заявил, что американцы не будут никак участвовать в отправке военной миссии в Украину (и, соответственно, не могут этого вписать в "ископаемую" сделку, где, как заявил министр финансов США, гарантии безопасности прописаны не будут).

Иными словами Украина продолжает настаивать на условиях, которые полностью противоречат установкам США и Трампа. При этом Зеленский дал понять, что рассчитывает на поддержку Европы в своей полемике с Вашингтоном. Он заявил, что позицию Киева до американского президента попытается донести на следующей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также Киев попытается заручиться поддержкой европейцев на завтрашних мероприятиях в Киеве, посвящённых третьей годовщине российского вторжения. И, как заявил Зеленский, Украина планирует созвать некий саммит в Европе.

То есть на мирном треке у Киева основная стратегия - добиться консолидированной позиции с Европой и предъявить её Трампу.

При этом, как мы уже писали, такая стратегия Украины - "отфутболивать" Трампа по всем ключевым вопросам - выглядит очень рискованной, поскольку Белый дом может лишить Украину военной помощи. Вероятность такого исхода Зеленский на сегодняшней пресс-конференции старательно обходил, хотя на этот счёт вопросы звучали неоднократно: что будет, если помощь США прекратится.

Но, судя по всему, Киев рассчитывает на какую-то военную и финансовую помощь от стран Евросоюза, если США "прикрутят кран".

И, вероятно, основным камнем преткновения для украинского президента, как мы уже писали, являются экономические требования американцев, которые выводят из-под контроля Банковой огромные ресурсы.

Хотя по поводу согласия Киева на условия Трампа по экономической сделке поступают противоречивые сигналы. Украина всячески даёт понять, что переговоры по ней в процессе, но когда они завершатся - непонятно. И что в предлагаемом США виде сделка подписана не будет. Кроме того, Зеленский сегодня намекнул, что американцы "подвинулись" по ряду своих самых жёстких требований. Но сами Штаты этого не подтверждали.

В США же заявляют, что договор Украина подпишет в ближайшее время. Последний прогноз прозвучал от спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа - подписание произойдёт до конца наступающей недели. При этом он дал понять, что договор будет подписан на американских условиях.

"Зеленский колебался по поводу сделки, но Трамп направил ему сообщение. И он больше не колеблется", - заявил Уиткофф.

Собственно, будет ли подписано это соглашение и в каком виде - ключевой на сегодня вопрос для того, как дальше будет развиваться вся эта ситуация.

В зависимости от решения вопроса по ресурсам, США будут либо продолжать взаимодействовать с Украиной, либо могут войти в жёсткий конфликт с Киевом, не только лишив его помощи, но и применив меры принуждения. Например, санкции.