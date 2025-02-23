В истории вокруг "соглашения по недрам", которое обсуждают сейчас Зеленский и Трамп, наблюдатели, в основном, концентрируются на спорах вокруг его условий. Будут или нет гарантии безопасности, какая сумма и т.д.



Однако куда меньше обращают внимание на то, что предлагаемая Трампом сделка кардинально меняет концептуальные основы украинской государственности, в том виде, в котором она существует уже более 30 лет.



После 1991 года страны бывшего СССР и соцлагеря пошли разными дорогами по ключевому вопросу – вопросу собственности.



Восточная Европа открылась для захода транснационального капитала (к слову, именно Польшу приводил в пример Украине министр финансов США в своей вчерашней статье о полезности сделки по недрам).

С определенной спецификой по этому же пути пошел и Казахстан. Беларусь при Лукашенко начала строить госкапитализм.



А вот Россия и Украина в 90-е годы решили вопрос собственности по принципу "Техас должны грабить техасцы".

И ключевые активы были распределены между национальным капиталом – олигархией. Транснациональные корпорации тоже заходили, но их доля и влияние были небольшими, к командным высотам в экономике их не подпускали.



При этом в Украине, в силу более ограниченных ресурсов, данный принцип проводился в жизнь еще жестче, чем в РФ, где, например, западные компании были широко допущены на рынок ритейла. В Украине же каждый городской рынок был стратегической точкой, как нефтяная вышка, куда чужаков не пускали.



С 90-х годов Украина прошла через множество выборов и два Майдана, многовекторность сменилась конфликтом с Россией, который перерос в полномасштабную войну.



Но принцип "Техас должны грабить техасцы" соблюдался крепко. Даже после 2014 года, когда зависимость Украины от поддержки Запада резко возросла, транснациональные компании не смогли широко зайти в Украину. По-прежнему ключевые рынки контролировал украинский бизнес или государство. И легендарная украинская коррупция была одним из механизмов блокирования захода на рынок чужаков.



Правда, довольно быстро внутри и России, и Украины началось выяснение отношений – кто главный хозяин "Техаса" - олигархи или государство.



В РФ этот спор решился довольно быстро – уже к середине нулевых Путин, после посадки Ходарковского, утвердил примат государства над олигархией, переведя последнюю в сугубо подчиненную Кремлю роль.

В Украине борьба затянулась. Был близок к подчинению олигархии Янукович, но его убрали через Майдан. Петру Порошенко мешало стать "царем горы" отсутствие контроля над парламентом и правительством – приходилось делить власть с Народным фронтом. Зеленский также делал попытки в этом направлении и в конце 2021 года нарвался на открытую войну с Ахметовым, которого закулисно поддержали и другие олигархи.



И лишь во время полномасштабной войны с РФ давний спор решился в пользу государства, фактически уничтожив украинскую олигархию как политический класс, утвердив однозначный примат госаппарата во главе с президентом.



И также как Путин является "хозяином земли русской", который может сам определять, что кому должно в России принадлежать (а кому что не должно), так и Зеленский стал "хозяином земли украинской". Не "англо-саксы", не Ротшильд с Рокфеллером, не Blackrock, а Зеленский.



В руках Зеленского судьба любого бизнеса, даже самого крупного. И пусть он записан на какого-то олигарха, все понимают, что президент может его отобрать по щелчку пальцев через санкции СНБО. А любой бизнес помельче может быть уничтожен подконтрольными Банковой "всадниками Апокалипсиса" - целым созвездием силовых и контролирующих структур. И никто не спасет.

Единственное исключение – крупный западный бизнес. Но его присутствие внутри страна не такое уж и большое и он во время войны заходить в Украину не торопится.

Зеленский может раздавать лицензии на месторождения близким к себе компаниям, а может отбирать их через санкции у тех, кто ему не нравится. Может карать и миловать, в ручном режиме распределять бюджетные потоки.

Он фактически сейчас – "собственник" Украины.

И после окончания войны хочет сохранить этот статус, а заодно и освоить огромные деньги, выделенные на восстановление страны.



Но если будет реализовано соглашение по недрам в том виде, в котором хочет Трамп, то ситуация поменяется радикально.



Когда Зеленский ему предлагал сделку по "редкоземельным металлам", он, судя по всему, хотел "продать воздух" - что-то пообещать Трампу, чтоб тот продолжил военную помощь Киеву под "честное слово" получить когда-нибудь потом (после войны) месторождения редкоземельных металлов, которых, на самом деле, как уже выяснилось, нет в Украине на сотни миллиардов долларов.



Однако Трамп ухватился за предложение Зеленского и, что, очевидно, стало для Банковой неприятным сюрпризом, максимально его конкретизировал. Более того, обнаружив, что в Украине нет "редкоземельного Эльдорадо", он потребовал то, что есть – инфраструктуру, энергетику и прочие ключевые активы.

Конкретные параметры предлагаемой сделки точно неизвестны. Поступает очень разноречивая информация, из которой можно сделать вывод, что американцы хотят создать полностью подконтрольный себе фонд размером в полтриллиона долларов, в который поступают доходы от ключевых активов Украины (включая природные ископаемые и инфраструктуру). И хоть Бессент делает упор на то, что сами активы в собственность США не переходят, учитывая грандиозный размер фонда, Украина будет вынуждена туда отправлять доходы долгие годы. Фактически теряя право собственника на распоряжение ими (фондом будут управлять американцы). Из этого же фонда затем США обещают и реинвестировать средства в восстановление Украину (но, опять же, под своим управлением).



И для "собственника" Украины Зеленского Трамп по "понятиям" стал в один ряд с Путиным. Только если президент РФ хочет отобрать активы военным способом, то Трамп – просто вымогательством. Причем непонятно, что от предлагаемой президентом США сделки получит сам Зеленский (Трамп, напомним, хочет получить ресурсы в счет компенсации уже оказанной помощи, а не будущей).



Поэтому неудивительно, что идея Белого дома вызвала жесточайшее сопротивление Банковой.



Может ли Зеленский все ж таки подписать сделку? Теоретически да, если что-то получит от американцев взамен. Например – гарантии своего сохранения на посту президента после завершения войны и плюс к тому еще и гарантии безопасности США, чтоб Путин больше не напал.



Однако, во-первых, нет никаких признаков того, что Зеленскому кто-то собирается давать какие-либо гарантии. Во-вторых, если гарантии и дадут, то в любой момент могут отозвать.



Потому что после реализации сделки Трампа, президент Украины фактически потеряет контроль над значительной частью доходов страны и превратится в сугубо техническую и мало что решающую фигуру.

Характерно в этом плане, что оппозиция сейчас, за редким исключением, Зеленского не критикует и Трампу в его требованиях не подыгрывает. И эта позиция понятна – многие представители политического класса рассчитывают на выборах после войны "снести" Зеленского и самими стать "собственниками" Украины. И "сделка Трампа" им также не нужна.



Но зато она очень нужна самому Трампу, который продолжает ее требовать, угрожая тяжелыми последствиями в случае отказа подписать.



Как в такой ситуации поступит Зеленский – пока сказать трудно. Возможно, он попытается "заволокитить" историю, подключив к переговорам еще и ЕС с Британией – мол, они тоже имеют право на часть "пирога". Расчет, вероятно, на то, что в такой конфигурации точно никто ни о чем не договорится и тема "скиснет" сама собой. Также, вероятно, будут попытки переписать соглашение так, чтоб оно не давало американцам реального контроля над доходами от активов.



Но не факт, что на это поведется Трамп. Судя по всему, цель он видит предельно конкретно.



Альтернатива не подписанию сделки – резкое обострение отношений Киева с Вашингтоном. Поэтому выбор перед Зеленским действительно крайне непростой. Можно даже сказать исторический. А потому могут стать явью даже самые невероятные сценарии последующего развития событий.