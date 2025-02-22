Тема с соглашением Украины и США по полезным ископаемым стала причиной острого конфликта Киева и Вашингтона.

До сих пор непонятно, будет ли оно подписано.

Сигналы поступают очень противоречивые. И последствия могут быть крайне тяжелыми для Украины.

Причем как в случае отказа подписать, так и в случае подписания. Самое поразительное то, что вся эта история была инициирована украинскими властями, а не американцами.

Еще более года назад, столкнувшись со скептицизмом республиканцев относительно продолжения американской помощи Украине, Киев начал активно продвигать в Вашингтоне тему огромных запасов полезных ископаемых в Украине, которые могли бы получить американцы по итогам войны. С подтекстом, что для этого нужно продолжать оказывать поддержку.

Затем пункт о доступе американцев к полезным ископаемым был включен Зеленским в "план победы" и, таким образом "институализирован".

"План победы" с темой месторождений президент презентовал и Байдену, и Трампу. Причем последнего, судя по его недавнем заявлениям, он действительно впечатлил.

Шутка ли - от Украины можно было получить сотни миллиардов долларов полезных ископаемых, окупив все понесенные расходы Америки. И потому неудивительно, что вскоре после своей инаугурации Трамп вспомнил об этом плане и поручил подготовить соглашение на полтриллиона долларов. Однако, буквально сразу, обнаружились две крупных проблемы.

Первая - Трамп видит доступ к полезным ископаемым как компенсацию за уже оказанную американцами помощь. А Зеленский продвигает тему как "залог" под будущую помощь и некие "гарантии безопасности".

При этом Трамп и его администрация уже неоднократно заявляли, что не намерены больше тратить деньги на Украину и, тем более, не намерены давать гарантии безопасности, которые, по мнению Вашингтона, должна взять на себя Европа.

Вторая - сомнение в наличие обещанных Зеленским залежей полезных ископаемых в Украине на триллионы долларов. По поводу стоимости богатств украинских недр есть разные оценки.

Наиболее популярной из них стала оценка украинского Forbes. В 2023 году он оценил стоимость запасов полезных ископаемых в Украине в 14,8 трлн долларов. Однако, как мы уже писали, эти оценки не учитывают реальную себестоимость добычи полезных ископаемых, конкретные их характеристики.

Типичный пример - каменный уголь. По оценкам Forbes, из указанных выше 14,8 трлн долларов, 62% (или более 9 триллионов) это уголь.

Однако, даже если формально в недрах Украины и есть залежи угля на такую сумму, на практике это пустые цифры, так как, за редким исключением, разрабатывать эти месторождения при нынешних технологиях и цене на уголь нерентабельно. И большинство шахт в стране на протяжении последних десятилетий были убыточны, а многие и вовсе закрылись.

Примерно та же ситуация, по оценкам специалистов, с литием и не только.

"В Украине нет значительных месторождений редкоземельных металлов, кроме небольших скандиевых рудников, разработка которых нерентабельна. Геологическая служба США, авторитет в этом вопросе, не указывает, что страна имеет какие-либо запасы. Как и любая другая база данных, обычно используемая в горнодобывающем бизнесе", - пишет в Блумберг эксперт по полезным ископаемым Хавьер Блас.

Он допускает, что Трамп мог перепутать "редкоземельные элементы" с гораздо более широкой концепцией "критических минералов". Из последних у Украины есть несколько коммерческих шахт титана и галлия.

Но и они не стоят заявленных Трампом 500 миллиардов. Есть также крупные месторождения железной и марганцевой руды, некоторых других ископаемых, но это явно не то "редкоземельное Эльдорадо", которое было обещано Вашингтону.

Есть ли в Украине залежи полезных ископаемых, о которых ранее заявлял Киев, уже сомневается и Трамп.

"А потом он (Зеленский - Ред.) пытался заключить с нами сделку по редкоземельным металлам. Кто знает, сколько они реально стоят? Кто знает, есть ли они у них вообще?", - заявил вчера президент США.

Как пишет нардеп Алексей Гончаренко, "когда стало ясно, что никаких больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у нас нет, американцы потребовали то, что на самом деле у нас есть. А у нас есть инфраструктура, газотранспортная система, атомные электростанции" (о том, что в американском проекте соглашения были не только полезные ископаемые, но и инфраструктура писали и западные СМИ).

При этом он также говорит, что тема с месторождениями изначально была предложена Зеленским и американцы ранее и не думали в этом направлении.

"Идея о редкоземельных металлах и их торговле - принадлежит Владимиру Александровичу Зеленскому. В Америке подобных разговоров вообще не было! Это наши гениальные умы придумали эту идею, что они ее продадут Дональду Трампу, а он приедет и скажет "окей", - пишет Гончаренко.

Что дальше? Судя по заявлениям Офиса президента, Киев сейчас пытается убедить США включить в договор некие "гарантии безопасности".

Но если это не получится, либо Вашингтон будет готов дать лишь формальные гарантии, то тогда перед Зеленским будет выбор из двух плохих вариантов.

Первый - подписать явно кабальный договор с США, который передает американцам стратегические активы Украины в счет уже оказанной помощи, ничего не получая взамен. Как выразился один из представителей администрации Трампа, "Украине предлагают съесть "сэндвич с дерьмом", а западные СМИ пишут, что условия сделки даже хуже, чем наложенные репарации на проигравших во Второй мировой войне Германию и Японию.

При этом, естественно, договор не будет тайным, с ним ознакомится широкая общественность. Как минимум потому, что он требует ратификации Верховной Радой (без этого он не будет иметь силы). Второй вариант - не подписывать договор и усугубить конфликт с Трампом с очень высоким риском полного прекращения любой помощи США (включая отключение "Старлинка").

Тем более, что сам Трамп уже прямым текстом заявляет, что Киев "сильно пожалеет", если не подпишет сделку. Выбор, понятное дело, трудный. А потому Зеленский и тянет с окончательным решением.