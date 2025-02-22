Трамп назвал дату новых переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии
Новые переговоры между США и Россией начнутся во вторник в Саудовской Аравии.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на церемонии приведения к присяге своего нового министра торговли, сообщает LBC.
По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину нужно работать вместе.
"Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат... Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения", - сказал президент США.
Ожидается, что оговоренная сделка вступит в силу.
"Я хочу видеть прекращение огня и сделку", - добавил Трамп.
Напомним, опубликована аудиозапись слов президента США о том, почему, по его мнению, присутствие Владимира Зеленского на переговорах о мире необязательно.
Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести мирные переговоры об Украине без Зеленского.
Западные СМИ писали о том, что публичные нападки Трампа на украинского президента являются способом давления для заключения соглашения о месторождениях.